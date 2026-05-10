Vyzkoušeli jsme Huawei MatePad Mini. Skvělý tablet s papírovým displejem, který si v Česku nekoupíte

- Na eventu Huawei v Bangkoku jsme si vyzkoušeli atraktivní tablet MatePad Mini a jsme z něj nadšení
- Tablet se perfektně používá díky kompaktním rozměrům a lehké konstrukci
- Hlavním tahákem je ale unikátní antireflexní displej, který vypadá jako z papíru
Tablet Huawei MatePad Mini byl v rámci domácího čínského rthu představen už loni v září, na globální trh se ale nedostal. A je to velká škoda – v rámci prezentace nových produktů na tiskové konferenci v Thajsku jsme dostali možnost si tento přístroj ohmatat a doteď nevycházíme z úžasu.
Huawei MatePad Mini: nejzajímavější kompaktní tablet současnosti
Kategorie malých tabletů je dosti vyprázdněná, přitom se jedná o ideální společníky na dlouhé cesty. Kdyby se Huawei MatePad Mini prodával na globálním trhu, stal by se velkým konkurentem iPadu mini. Oproti němu má ale v rukávu hned několik trumfů.
Huawei MatePad Mini je navzdory většímu displeji fyzicky menší než iPad mini. Výška je u obou tabletů prakticky stejná, MatePad je ale užší a výrazně tenčí – v pase má pouze 5,1 mm. Neuvěřitelná je i nízká hmotnost 255 gramů, díky které se tablet v cestovním zavazadle doslova ztratí – vždyť váží jenom o pár gramů víc než iPhone 17 Pro Max. Kvůli nízké hmotnosti zařízení v ruce působí jako maketa, což podtrhuje i unikátní PaperMatte displej připomínající papír.
Špičkový displej, který připomíná papír
„Papírové“ displeje jsou už nějakou dobu výsadou zařízení od značky TCL, ovšem obrazovka od Huawei jde ještě o krůček dál. Je totiž postavena na AMOLED panelu, který je opatřen speciální antireflexní povrchovou úpravou. Díky ní má obrazovka má perfektní podání barev a skvělé pozorovací úhly za jakýchkoliv světelných podmínek. Naživo tato technologie působí fantasticky, obrázky vám doslova ožívají v prstech.
Obrazovka je vhodná nejen pro konzumaci obsahu, ale i k jeho vytváření – displej lze totiž ovládat stylusem Huawei M-Stylus Pro, který lze k tabletu magneticky přichytit. Displej samotný má úhlopříčku 8,8″, rozlišení 1 600 × 2 560 pixelů a špičkový jas 1 800 nitů. V rohu displeje se krčí 32Mpx webkamera, na zádech pak najdeme duální fotoaparát s rozlišením 50+8 megapixelů (hlavní a širokoúhlý). O biometrické přihlašování uživatele se stará rychlá čtečka otisků prstů integrovaná do zamykacího tlačítka.
Další výbava
Huawei MatePad Mini pohání čipset Kirin 9010B s šestijádrovým procesorem. K ruce mu je 12 GB RAM v kombinaci s 256 nebo 512GB úložištěm. Akumulátor disponuje skromnou kapacitou 6 400 mAh, avšak podle Huawei by měl vydržet až 15 hodin nepřetržitého přehrávání videa. Dobíjení této baterie trvá doporučenou 66W nabíječkou asi hodinu. Největším záporem je fakt, že operačním systémem je HarmonyOS, takže podpora aplikací pro Android bohužel chybí, nicméně je lze spouštět skrze emulátor.
Cena a (ne)dostupnost
Huawei MatePad Mini je od loňského roku k mání na čínském trhu, na ten globální se bohužel nedostal a zřejmě ani nedostane. Na čínském trhu tento přístroj startuje na ceně 3 999 CNY, což je v přepočtu asi 15 tisíc korun včetně DPH. Tablet existuje ve třech barevných variantách – černé, bílé a zelené. Dostupný ale bude například v Německu, kde za verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm zaplatíte 476 euro (zhruba 11 490 Kč).