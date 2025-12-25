Vyzkoušejte si ohebný iPhone z pohodlí domova. Stačí vám jen 3D tiskárna

TOPlist

Apple usilovně pracuje na skládacím iPhonu, který by měl vyjít v září příštího roku, a podle posledních spekulací bude mít vnější displej o velikosti přibližně 5,4″, zatímco vnější panel by měl dosahovat velikosti 7,6″. Přesné rozměry se podle různých zdrojů liší, avšak jeden 3D designér vytvořil maketu na základě toho, co jsme dosud slyšeli. Díky němu si tak můžete i v domácích podmínkách vytisknout vlastní skládací iPhone a vyzkoušet si, zda vám padne do ruky.

Vytiskněte si vlastní iPhone Fold

Na serveru MakerWorld uživatel jménem Subsy nahrál model ‌iPhone‌ Fold v měřítku 1:1, který lze vytisknout na 3D tiskárně, aby si člověk mohl udělat hrubou představu o velikosti chystaného skládacího ‌iPhonu‌. Subsy tvrdí, že model je založen na nedávno uniklých CAD souborech ‌iPhoneu Fold, avšak jak tvrdí server MacRumors, k žádným únikům CAD souborů nejspíše vůbec nedošlo. Na začátku tohoto měsíce se sice objevily zprávy o 3D návrzích, ale ukázalo se, že se jednalo o koncepční výkresy a rendery vytvořené čtenářem MacRumors s přezdívkou iZac, které dokonce pocházely už z května letošního roku.

iZac navrhl maketu s 5,5″ vnějším displejem a 7,76″ panelem, který je k dispozici v rozloženém stavu. To odpovídá několika zveřejněným spekulacím, které se doposud objevily na internetu, nicméně žádné z uniklých informací neobsahovaly přesné rozměry. I když nyní můžete vytisknout 3D maketu konceptu iZac, design není založen na skutečném CAD souboru. Je pravděpodobné, že se svými rozměry nakonec bude podobat finálnímu iPhonu Fold, ale design fotoaparátů a pantu se v provedení Applu nejspíše bude výrazně lišit.

Maketa iPhonu Fold vytištěná na 3D tiskárně
Maketa iPhonu Fold vytištěná na 3D tiskárně

Pokud máte 3D tiskárnu, je to zajímavý způsob, jak si ukrátit svátky a získat alespoň rámcovou představu, jak velká bude chystaná skládačka z Cupertina, abyste například mohli porovnat, jak se liší od vašeho aktuálního iPhonu. Pravděpodobně se ale v prvních měsících příštího roku začnou objevovat přesnější rendery a makety, které budou mít k finálnímu designu iPhonu Fold mnohem blíže.

