Vyzkoušejte: remake absolutní hitovky Zelda: Ocarina of Time v Unreal Engine 5 se dočkal vylepšené grafiky

Na předělávce The Legend of Zelda: Ocarina of Time pracuje zkušený modder CryZENx, který do hry postupně přidává různé pokročilé funkce

Nejnovější aktualizace přináší podporu moderních technologií od Nvidie

Jedná se o DLSS 2 a 3, které s pomocí umělé inteligence zvyšují počet snímků či vylepšují kvalitu obrazu

The Legend of Zelda Ocarina of Time bývá mnohými fanoušky i recenzenty považována za jednu z nejlepších her všech dob. Své místo má jistě i v srdci slavného moddera s přezdívkou CryZENx, který už nějaký čas pracuje na kompletní předělávce ikonického dobrodružství v Unreal Engine 5. S ambiciózním remakem to myslí opravdu vážně, což potvrzuje i nejnovější aktualizací, která do hry připadá podporu technologie DLSS 3 od Nvidie. Ta s pomocí umělé inteligence zvyšuje počet snímků za vteřinu a zároveň vylepšuje kvalitu obrazu.

Více snímků, lepší textury

Nejnovější verze technologického dema obsahuje podporu DLSS 2 (Super Resolution) a DLSS 3 (Frame Generation), což v úplnosti ocení zejména majitelé grafických karet GeForce RTX řady 40. Díky implementaci technologie DLSS by hra nejen měla běžet mnohem plynuleji, ale zároveň by měla nabídnout i mnohem lepší textury a scenérie.

Předělá legenda

Podpora DLSS se připadává k dlouhému výčtu již existujících úprav. CryZENx ostatně s předělávkou legendární Zeldy neexperimentuje poprvé. Aktuální verze tak nabízí řadu pokročilých vychytávek, mezi něž patří například vylepšené textury s důrazem na modely travnatého porostu. Po vzoru dílu s podtitulem Breath of the Wild nechybí ani dynamické hudba, která se mění v závislosti na změnách počasí či střídání dne a noci.

Chcete-li si předělávku vyzkoušet na vlastní kůži, musíte zamířit na autorův server na komunikační platformě Discord, odkud je možné stáhnout aktuální verzi. Původní Ocarina of Time vyšla v roce 1998 pro konzoli Nintendo 64, vůbec poprvé v sérii přinesla trojrozměrnou grafiku a od kritiků získala téměř dokonalé hodnocení. Na serveru Metacritic má průměrné hodnocení 99/100, což z ní optikou tohoto serveru činí nejlepší všech dob, přičemž v těsném závěru se nacházejí legendární Tony Hawk’s Pro Skater 2 a GTA 4.