Vyzkoušejte stylovou animaci z iPhonu Duo na MacBooku: postačí bezplatná aplikace

- Minulý týden jsme se dočkali prvního skládacího iPhonu
- iPhone Duo v tomto segmentu pořádně rozvířil již lehce stojaté vody
- Všechny bez rozdílu zaujala hlavně parádní animace při jeho otevírání a zavírání
iPhone Duo je první skládací telefon s nakousnutým jablíčkem ve znaku a tato novinka vzbudila při své premiéře dle očekávání obrovskou vlnu pozornosti. Není to bezchybný ani vyloženě průkopnický telefon a v několika aspektech za konkurencí zaostává, ale animace při jeho otevírání a zavírání si doslova podmanila celý technologický svět. Nyní si ji můžete vyzkoušet i na svém MacBooku.
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Skládací iPhone Duo v akci
Na iPhonu Duo by se dalo najít několik věcí, které by stály za vypíchnutí a které by se mohly stát jeho „highlightem“. Pokročilý pant, titanová konstrukce, matný displej s minimální rýhou, to vše jsou velmi pokročilé prvky stojící za pozornost. Nejdiskutovanějším prvkem tohoto telefonu se ale stala obyčejná animace při jeho otevření a zavření.
Ta je totiž ideově poměrně jednoduchá, ale zároveň velmi propracovaná a je vidět, že nad ní někdo v Applu přemýšlel. Při otevírání telefonu se obraz na venkovním displeji rozostří a ten působí, jako byste otevírali například okno. Po dokončení otevření se na vnitřním displeji vše doostří a přenesení obrazu z venkovního displeje na vnitřní (i naopak) je plynulé, efektní a efektivní.
Cool animace dorazila na MacBook
Tato animace zaujala opravdu snad každého, kdo měl možnost iPhone Duo vyzkoušet a nyní se spustila vlna jejího kopírování. Uživatel Dhananjay Bhosale vytvořil bezplatnou aplikaci pro počítače MacBook pojmenovanou Mac Duo, která podobný efekt dodá vašemu laptopu při zavírání a otevírání víka. Pokud máte zájem, stáhnete ji na tomto odkazu.
Efekt samozřejmě není tak výrazný jako u iPhonu Duo, protože MacBook nemá namísto horního víka venkovní displej, ale i tak působí tato animace velmi cool. Jen buďte obezřetní, protože s touto aplikací budete svůj MacBook otevírat a zavírat mnohem častěji jen proto, abyste si efekt užili, takže budete více zatěžovat jeho pant.
Animace z iPhonu Duo i na Androidu
Tato animace se samozřejmě dostala i do hledáčku majitelů konkurenčních telefonů a jeden z šikovných vývojářů ji byl za méně než 24 hodin schopen předělat na Galaxy Z Fold 8 od Samsungu. Ta sice k dispozici není a jedná se spíše o ukázku toho, že podobnou věc by mohly nabídnout i jiné telefony, ale animaci údajně již zkoumají další značky.
Je tedy možné, že se v dohledné době dočkáme podobně koncipovaných animací i u dalších skládaček od jiných značek. Jakkoliv tedy můžeme označit formát iPhonu Duo jako částečně odkoukaný od skládaček Oppo Find N nebo prvního Pixelu Fold, v tomto případě by rozhodně bylo zřejmé, kdo by opisoval od koho.