O2 zdvojnásobuje data v Datamanii: 200 GB za 349 Kč měsíčně

- Tři tarify Datamanie dostanou dvojnásobný objem dat na 12 měsíců od aktivace
- Neomezená varianta stojí 499 Kč měsíčně, rychlost připojení je omezená na 10 Mb/s
- Nabídka platí do 31. října 2026 nebo vyprodání, kartu je nutné aktivovat do 15. února 2027
O2 představilo limitovanou edici Datamanie, ve které navyšuje datové balíčky bez příplatku na dvojnásobek. Největší z nich tak místo 100 GB obsahuje 200 GB za 349 Kč měsíčně. Výhoda platí rok od aktivace a týká se nově aktivovaných služeb. Při výběru se ale vyplatí sledovat i volání: jednotlivé varianty se v počtu zahrnutých minut výrazně liší.
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Více dat neznamená více minut
Datamanie 100 GB v akci poskytne 200 GB za 349 Kč měsíčně. Volání v základní ceně zahrnuté není, neomezené hovory po Česku lze využít za 15 Kč na den. Jedna SMS stojí 2 Kč.
Levnější Datamanie 10 GB nabídne 20 GB za 249 Kč měsíčně a k tomu 100 minut volání. Nejnižší Datamanie 2 GB pak za 199 Kč měsíčně obsahuje 4 GB a 200 minut. Nejlevnější varianta tedy může dávat větší smysl lidem, kteří málo využívají mobilní internet, ale častěji telefonují. U obou menších tarifů vyjde SMS na 1,90 Kč.
Všechny tři balíčky podle O2 umožňují připojení maximální dostupnou rychlostí 5G. Dvojnásobný příděl dat zákazník získá na 12 měsíců od aktivace. Poté se obnoví standardní objem dat i běžná cena.
Neomezená varianta má rychlostní strop
Součástí akce je také Datamanie Neo za 499 Kč měsíčně. Ta nabízí neomezený objem dat v Česku, ovšem s rychlostí nejvýše 10 Mb/s. Oproti balíčkům s pevně daným objemem tak odpadá hlídání spotřeby, připojení má ale nižší rychlostní limit.
V ceně je neomezené volání v Česku i v zóně EU, zatímco SMS stojí 1,50 Kč. K nově aktivovanému neomezenému tarifu lze získat také bezdrátová sluchátka O2 pods za korunu, u kterých výrobce uvádí výdrž až 21 hodin včetně dobíjení z pouzdra.
Akční nabídka platí do 31. října 2026, případně do vyprodání limitované edice. Samotnou SIM kartu je potřeba aktivovat nejpozději 15. února 2027.
Fyzickou SIM i eSIM lze objednat na webu operátora. Elektronickou kartu O2 doručuje e-mailem během několika minut, plastovou posílá zdarma do poštovní schránky. Aktivace probíhá v aplikaci Moje O2 zaplacením první platby.