Apple změní MacBook Pro k nepoznání: dotykový displej, Dynamic Island a tenčí konstrukce

- MacBook Pro s dotykovým displejem je celkem blízko premiéře
- Insider Gurman hovoří o možném představení už v listopadu
- Zásadní novinkou by kromě OLED dotykového panelu měla být i tenčí a lehčí konstrukce
Pravděpodobně jste už slyšeli o tom, že Apple připravuje největší proměnu svých přenosných počítačů za poslední roky. V plánu je MacBook s dotykovým displejem, o kterém se spekuluje již několik let a v jasnějších konturách zhruba od června. Nepůjde však o jedinou novinku, ještě do konce roku má totiž Apple představit zásadní redesign řady MacBook Pro, informoval ve svém nejnovějším reportu insider agentury Bloomberg Mark Gurman.
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Dotykový MacBook s průstřelem
Apple má před sebou nabité měsíce. Už v tomto týdnu by měl představit několik novinek pro chytrou domácnost, jako je nový reproduktor HomePod mini, vylepšenou Apple TV 4K, ale také úplně nový typ zařízení, chytrý displej HomePad (zatím nepotvrzený název). Do konce roku pak chystá i nové počítače, které postupně převede na 6. generaci čipů Apple Silicon.
Tím nejzajímavějším by měl být první MacBook Pro s OLED displejem a dotykovým ovládáním. Apple se tak po letech přešlapování konečně chystá výrazně změnit způsob, jakým lze jeho profesionální notebook ovládat. OLED panel zároveň nabídne lepší kontrast, hlubší černou a obecně kvalitnější obraz než současné mini-LED displeje.
Dotykové ovládání si navíc vyžádá úpravy samotného systému. Připravovaná verze macOS 27 Golden Gate má být na ovládání prsty lépe připravena a Apple do ní údajně přidá také některé prvky známé z iPhonu. Jedním z nich má být Dynamic Island, který by se tak vůbec poprvé objevil na Macu.
Apple’s touch-screen and OLED MacBook Pro has one more thing: they are lighter — Significantly lighter. Apple has reengineered the machine’s interior, miniaturizing parts and rearranging components to make the computer much easier to carry. https://t.co/DoNlYNekE0
— Mark Gurman (@markgurman) October 4, 2026
Upřímně jde o zajímavý zvrat, který může souviset s novým vedením v čele s Johnem Ternusem. Dříve Apple jasně odlišoval produktovou řadu iPad od MacBooků. V jednoduchosti, pokud chcete dotykový displej, sáhněte po iPadu. Mezitím iPady narostly do úhlopříčky laptopů, systém iPadOS se přiblížil macOS. Třešničkou na dortu je pak skládací iPhone Duo, který vlastně propojuje iPhone s iPady a Apple se ani nebojí jej takto inzerovat – jako iPhone, který po rozevření nabízí plochu na úrovni malého iPadu.
Laptopy na dietě
Apple přitom podle Marka Gurmana pracuje také na výrazné změně konstrukce. Nový MacBook Pro má být podstatně lehčí než současná generace. Firma měla přepracovat jeho vnitřní uspořádání, miniaturizovat některé komponenty a díky tomu ušetřit místo i hmotnost.
A právě u MacBooku Pro může jít o velmi praktickou změnu. Současný 16″ MacBook Pro váží 2,14 kilogramu, pro srovnání 15″ MacBook Air má zhruba 1,5 kilogramu. Pokud tedy Apple dokáže hmotnost nového Pro modelu skutečně výrazně snížit, rozdíl bude při každodenním přenášení velmi zřetelný. Přesnou hmotnost zatím Gurman neuvádí. Z jeho informací ale vyplývá, že nepůjde jen o drobnou úpravu:
„MacBook Pro od Apple s dotykovým displejem a OLED má mít ještě jednu výhodu: bude lehčí – a to výrazně. Apple přepracoval vnitřní konstrukci zařízení, zmenšil součástky a změnil jejich uspořádání, aby se počítač mnohem snáze přenášel.“
Dorazí už v listopadu
Gurman uvádí, že nové MacBooky Pro se v současnosti testují s připravovanou verzí systému macOS 27.2. Apple by je podle něj mohl představit už během příštího měsíce, tedy v listopadu. Nová generace tak bude zajímavá nejen použitím OLED displeje a dotykového ovládání. Pokud se Applu skutečně podaří současně výrazně snížit hmotnost, může jít o jednu z největších praktických změn MacBooku Pro za poslední roky.
Současně s tím se očekává také příchod „klasického“ MacBooku Pro s čipem M6, jenž však zatím nedostane zmíněný redesign. Otazník zatím visí nad iMacem s M6, ten by totiž mohl dorazit až příští rok s novějším čipem. Na jaře pak Apple tradičně převlékne do nové generace procesorů také MacBook Air a dorazit by měl i nový MacBook Neo.