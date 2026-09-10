Skládací iPhone Duo baví svět. Samsung se nervózně směje, Duolingo vystrkuje

- Premiéra ve velkém stylu, jak jinak nazvat slavnostní představení prvního skládacího iPhonu Duo
- Internet se ale celou noc bavil na účet Applu, ať už jde o jméno nebo spojitost se Stevem Jobsem
- Velkou pozornost si chtěl ukrást také Samsung, který spustil salvu nářků a posměšků
John Ternus prožil premiérovou konferenci ve velkém stylu. Představil skládací iPhone Duo, na který sice všichni čekali, ale i tak je z toho svým způsobem překvapení. A to mimochodem i pro nás, protože tipéři a lovci úniků se v lecčem netrefili úplně přesně. Marketingovou příležitost přisát se na premiéru „revolučního iPhonu“ nezapomněli využít hlavní konkurenti, ale i další vtipálci.
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Samsung vs. iPhone Duo
Smršť příspěvků, kterou sdílel oficiální americký profil společnosti Samsung během tiskové konference Applu, nelze nazvat jinak než „spam“. Prvním příspěvkem si Korejci rýpnuli do iPhonu 18 Pro a hodinek, když tvrdili, že jde „pořád o to samé“. Těsně před představením iPhonu Duo se pak Samsung chlubil, že čekání si zkrátí „trojskládáním“.
Samsung is having a mental breakdown right now pic.twitter.com/eB0f14fGOJ
— Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026
Jde o narážku na skládací model Galaxy TriFold se dvěma panty a třemi propojenými displeji. Není radno moralizovat, ale Samsung má s tímto telefonem sám máslo na hlavě, po velkolepém představení v lednu letošního roku jej totiž hned po 3 měsících zařízl. Další posměšky ale následovaly: oficiální profil Samsung Mobile USA se strefoval zejména do toho, že skládací novinka vypadá jako Galaxy Z Fold 8. Apple podle Korejců „jen ohřívá zbytky“.
Dlužno podotknout, že iPhone Duo sdílí dost prvků s nedávno uvedeným hranatějším modelem od Samsungu. Má vnitřní 7,6″ displej s nanotexturou, vnější 5,4″, dvojici fotoaparátů a hlavně typický širší poměr stran s kompaktní konstrukcí v zavřeném – a vlastně i v otevřeném – stavu. Samsung je ale určitě hranatější a má i citelně tenčí tělo (4,5 versus 5,2 milimetru).
Duolingo s vystrčeným zadkem
Samsung určitě nebyl jediný, kdo se po premiéře iPhonu Duo probudil. Doslova. Oficiální profil aplikace Duolingo totiž na síť X napsal, že „doteď spal, ale probudil se, protože všichni volají jeho jméno“. Jde o jasnou narážku na název nového iPhonu, který se shoduje se jménem maskota populární aplikace pro samostudium jazyků. Mimochodem na téma jména nového iPhonu vtipkuje docela dost lidí: představte si například, až bude Apple uvádět druhou generaci „iPhone Duo 2“…
they named a phone after me and made it bend over 😭 pic.twitter.com/ouC7qtEaVF
— Duolingo (@duolingo) September 9, 2026
Vtip sám o sobě by asi stačil. V příspěvku byl však připojen i lehce obscénní obrázek maskota s vystrčenou zadnicí a popiskem „pojmenovali po mě telefon a to mě nutí vyšpulit…“. Názor si asi udělejte sami; a pro vaše vlastní dobro možná neotevírejte sekci komentářů.
První fold? iPhone 6 přece
Mnohem více nevinnou zábavu si připravil legendární youtubový kanál Unbox Therapy, který sdílel fotku iPhonu 6 Plus z testu odolnosti JerryRigEverything. iPhony 6 a 6S sužovala aféra zvaná #BendGate, kdy se lidem telefony prohýbaly v kapsách samovolně, vlivem konstrukční vady. Tak nějak se rodil nápad na první skládací iPhone…
Never forget the first fold pic.twitter.com/7BiNljtzln
— Unbox Therapy (@UnboxTherapy) September 9, 2026
Nemalá část internetových vtipálků rovněž naráží na to, kam se prostřednictvím iPhonu Duo Apple v letech posunul. Floskule „co by na to řekl Steve Jobs“ zde platí násobně, protože marketingový ředitel Greg Joswiak během svého vystoupení mimo jiné potvrdil, že iPhone Duo bude podporovat stylus Apple Pencil. Kdo z vás by zapomněl, co kdysi řekl zakladatel Applu o ovládání smartphonu stylusem, račte si to připomenout na legendárním videu:
Seems ok to me pic.twitter.com/JZdqnxJaQh
— fofr (@fofrAI) September 9, 2026