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Skládací iPhone Duo baví svět. Samsung se nervózně směje, Duolingo vystrkuje

Jakub Fišer
Jakub Fišer 10. 9. 6:30
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Iphone Duo 01
  • Premiéra ve velkém stylu, jak jinak nazvat slavnostní představení prvního skládacího iPhonu Duo
  • Internet se ale celou noc bavil na účet Applu, ať už jde o jméno nebo spojitost se Stevem Jobsem
  • Velkou pozornost si chtěl ukrást také Samsung, který spustil salvu nářků a posměšků

John Ternus prožil premiérovou konferenci ve velkém stylu. Představil skládací iPhone Duo, na který sice všichni čekali, ale i tak je z toho svým způsobem překvapení. A to mimochodem i pro nás, protože tipéři a lovci úniků se v lecčem netrefili úplně přesně. Marketingovou příležitost přisát se na premiéru „revolučního iPhonu“ nezapomněli využít hlavní konkurenti, ale i další vtipálci.

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Rozevřený ohebný telefon Apple iPhone Duo



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Samsung vs. iPhone Duo

Smršť příspěvků, kterou sdílel oficiální americký profil společnosti Samsung během tiskové konference Applu, nelze nazvat jinak než „spam“. Prvním příspěvkem si Korejci rýpnuli do iPhonu 18 Pro a hodinek, když tvrdili, že jde „pořád o to samé“. Těsně před představením iPhonu Duo se pak Samsung chlubil, že čekání si zkrátí „trojskládáním“.

Jde o narážku na skládací model Galaxy TriFold se dvěma panty a třemi propojenými displeji. Není radno moralizovat, ale Samsung má s tímto telefonem sám máslo na hlavě, po velkolepém představení v lednu letošního roku jej totiž hned po 3 měsících zařízl. Další posměšky ale následovaly: oficiální profil Samsung Mobile USA se strefoval zejména do toho, že skládací novinka vypadá jako Galaxy Z Fold 8. Apple podle Korejců „jen ohřívá zbytky“.

Dlužno podotknout, že iPhone Duo sdílí dost prvků s nedávno uvedeným hranatějším modelem od Samsungu. Má vnitřní 7,6″ displej s nanotexturou, vnější 5,4″, dvojici fotoaparátů a hlavně typický širší poměr stran s kompaktní konstrukcí v zavřeném – a vlastně i v otevřeném – stavu. Samsung je ale určitě hranatější a má i citelně tenčí tělo (4,5 versus 5,2 milimetru).

Duolingo s vystrčeným zadkem

Samsung určitě nebyl jediný, kdo se po premiéře iPhonu Duo probudil. Doslova. Oficiální profil aplikace Duolingo totiž na síť X napsal, že „doteď spal, ale probudil se, protože všichni volají jeho jméno“. Jde o jasnou narážku na název nového iPhonu, který se shoduje se jménem maskota populární aplikace pro samostudium jazyků. Mimochodem na téma jména nového iPhonu vtipkuje docela dost lidí: představte si například, až bude Apple uvádět druhou generaci „iPhone Duo 2“…

Vtip sám o sobě by asi stačil. V příspěvku byl však připojen i lehce obscénní obrázek maskota s vystrčenou zadnicí a popiskem „pojmenovali po mě telefon a to mě nutí vyšpulit…“. Názor si asi udělejte sami; a pro vaše vlastní dobro možná neotevírejte sekci komentářů.

První fold? iPhone 6 přece

Mnohem více nevinnou zábavu si připravil legendární youtubový kanál Unbox Therapy, který sdílel fotku iPhonu 6 Plus z testu odolnosti JerryRigEverything. iPhony 6 a 6S sužovala aféra zvaná #BendGate, kdy se lidem telefony prohýbaly v kapsách samovolně, vlivem konstrukční vady. Tak nějak se rodil nápad na první skládací iPhone…

Nemalá část internetových vtipálků rovněž naráží na to, kam se prostřednictvím iPhonu Duo Apple v letech posunul. Floskule „co by na to řekl Steve Jobs“ zde platí násobně, protože marketingový ředitel Greg Joswiak během svého vystoupení mimo jiné potvrdil, že iPhone Duo bude podporovat stylus Apple Pencil. Kdo z vás by zapomněl, co kdysi řekl zakladatel Applu o ovládání smartphonu stylusem, račte si to připomenout na legendárním videu:

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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