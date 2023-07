Vyzkoušejte Galaxy Enhance-X: snadná úprava fotek pomocí AI

O aplikaci Galaxy Enhance-X jsme již informovali před několika měsíci, když ještě byla v beta verzi a dala se stáhnout pouze na telefony řady Galaxy S23. To už však nyní neplatí. K dispozici je totiž plná verze Galaxy Enhance-X, která kromě nových funkcí a oprav, přináší rozšíření na celou řadu dalších prémiových telefonů řady Galaxy S. V následujících měsících by se pak mělo dostat i na levnější modely a tablety.

Ke stažení je zdarma z obchodu Galaxy Store. Podmínkou je alespoň Android 13 a nadstavba One UI 5.1. To znamená, že ji nainstalujete na telefony řady Galaxy S20 a novější. Osobně jsem ji bez problémů vyzkoušel na telefonech Samsung Galaxy S20 FE a Samsung Galaxy S23+. Později se dostane i na řadu Galaxy A nebo Galaxy M. Dá se očekávat, že z funkčního hlediska půjde o identické verze. Rozdíly budou pouze v rychlosti úprav.

Aplikace Enhance-X je v první řadě určena k opravám a vylepšením snímků. A to například v případech, kdy nežádoucí stín, zkreslení objektivu nebo nerovnoměrné osvětlení téměř zkazí jinak skvělý záběr. Stačí klepnout na tlačítko a umělá inteligence se bude snažit snímek vylepšit a odstranit nedostatky.

Mezi novými funkcemi, které přibyly v plné verzi, se dá najít například nástroj pro úpravu starých fotografií či možnost zvýšení rozlišení snímků menších než 1 Mpx. Korejská společnost také prozradila, že v budoucích aktualizacích se chtějí zaměřit na možnost skenování textu, a dokonce přinést podobné možnosti úprav pro videa.

Specifická je aplikace Galaxy Enhance-X také v jednoduchosti. Nenabízí totiž nějaké výrazné možnosti manuálních úprav. Zvolíte si nástroj, spustíte AI a ta se o vše postará. V některých případech jsou k dispozici stupně úprav, kde si v podstatě vyberete z několika snímků ten nejpovedenější. Na závěr je také dobré poznamenat, že několik funkcí z Enhance-X se překrývá s tím, co nabízí Samsung přímo v klasické Galerii, která je předinstalovaná na všech Galaxy zařízeních. Pokud se tak na váš telefon nedostalo, jedná se alespoň o částečnou náhradu.

Vstoupit do diskuze

Autor článku

David Trlica

Nadšenec do mobilních technologií a systému se zeleným robotem. Již několik let informuje čtenáře o novinkách a zajímavostech z různých koutů IT sféry.