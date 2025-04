Vývojáři World of Tanks mají problém, ruská vláda jim chce zabavit majetek

Ruská vláda si nejspíše došlápne na vývojáře populární hry World of Tanks

Společnosti Lesta Games, která pro Wargaming spravuje hru v Rusku, hrozí zabavení majetku

Samotného Wargamingu se nepříjemná situace nejspíše vůbec nedotkne

Podnikání v Rusku má svá specifika, o čemž jistě dobře ví každý, kdo se pokoušel na tamním trhu obchodovat. Že se nejedná o zcela standardní tržní prostředí nicméně musí být jasné i laikům, kteří se o ekonomické otázky příliš do hloubky nezajímají. Nepříjemnosti se ale netýkají jen zahraničních firem působících na ruském trhu, ale také domácích firem. Své by o tom mohla vyprávět vývojářská společnost Lesta Games, na kterou má podle ruských médií spadeno vládnoucí garnitura.

Konec World of Tanks v Rusku a Bělorusku?

Podle zprávy z ruských státních médií to vypadá, že vývojářská firma Lesta Games, která je zodpovědná za podporu hry World of Tanks v Rusku a Bělorusku, bude ruskou vládou zabaven majetek. Dle všeho to vypadá, že rozhodnutí ruské vlády souvisí s probíhající kampaní ve hře, kterou provozuje společnost Wargaming (původní vývojář hry World of Tanks a jejích odnoží po celém světě), jenž vybírala finanční prostředky na sanitky pro Ukrajinu.

Po ruské invazi na Ukrajinu společnost Wargaming oznámila, že se z Ruské federace (stejně jako ze sousedního Běloruska) stahuje a převádí podporu her World of Tanks, World of Warships a svých dalších titulů pro více hráčů na společnost Lesta Games. Přestože Wargaming a Lesta Games jsou samostatné subjekty, zdá se, že podpora Ukrajiny ze strany první jmenované, přitáhla nechtěnou pozornost ruské vlády. V rámci akce, která se týkala všech titulů společnosti Wargaming, se hráčům podařilo vybrat více než milion dolarů (cca 22 milionů korun), které pak vývojáři poslali ukrajinské sbírce United24 na nákup nových sanitek pro záchranné služby v zemi.

Podle státních médií se ruská vláda rozhodla zabavit všechny akcie majitele Lesta Games Malika Chatažajeva a generálního ředitele společnosti Wargaming Viktora Kislyiho. Soudní dokumenty předložené ruskou generální prokuraturou tvrdí, že Kislyi a Chatažajev jsou součástí sdružení, které vyvíjí extremistickou činnost. Lesta Games na celou situaci reagovala v prohlášení na Telegramu: „Společnost funguje v plném souladu s legislativou Ruské federace a Běloruské republiky, takže nemáme žádný důvod k obavám nebo zatajování informací. Nic jsme neporušili a nemáme se čeho obávat.“

V prohlášení zaslaném deníku The Daily Star se k situaci vyjádřil také zástupce Wargamingu: „Společnost Wargaming před třemi lety strategicky odešla z ruského a běloruského trhu. Společnost se zbavila svého podnikání v Rusku a Bělorusku ve prospěch místního vedení s nulovými náklady a bez dluhů a hotovosti, aniž by uvažovala o jeho zpětném převzetí. Společnost Wargaming nemá v Rusku a Bělorusku žádná aktiva ani obchodní zájmy.“

Ačkoli je nepravděpodobné, že by kroky ruské vlády nějak ovlivnily fungování Wargamingu, pro Lesta Gamees to nevypadá dvakrát dobře. Otázka viny je totiž v ruském právním systému poměrně flexibilní a pokud budou chtít úřady společnosti znepříjemnit život či ji dokonce uzavřít, žádné mechanismy ji v tom nejspíše nezabrání.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.