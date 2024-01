Vytvořte si historické selfie! Google svůj populární nástroj vylepšil o umělou inteligenci

Google vrací do hry selfie s historickou příchutí

Snaží se u toho uživatele i trochu vzdělávat

O víc než sympatickou hračku ale zatím nejde

Google spustil svoji Art Selfie dávno před aktuálním AI boomem, v roce 2018. A už tehdy uměla vzít vaši selfie a zasadit ji do historického kontextu, respektive je připodobnit například ke slavnému obrazu či uměleckému stylu.

Vyberte si z desítky stylů

Teď se Art Selfie vrací s prostým označením Art Selfie 2 a díky pokrokům v generativní umělé inteligenci je tak přirozeně lepší, než její první verze. Art Selfie 2 vznikla v rámci programu Artists in Residence a nabízí interaktivní platformu pro „hraní si“ s fotkami. Jednoduše si pořiďte selfie, sami nebo s přáteli, vyberte si styl a sledujte, jak generativní umělá inteligence vytváří stylizovaný obrázek s vaší podobiznou.

Sami sebe si tak můžete nechat vyobrazit jako horolezce na Everestu, jako rytíře v brnění, nebo třeba prostě jen jako vás v Monetově malebné zahradě. K dispozici je přes 25 stylů.

Google si klade za cíl pomocí Art Selfie 2 i vzdělávat, nebo možná lépe řečeno mírně rozšiřovat kulturní osvětu. Zatímco se vám totiž vytváří obrázek, aplikace vám dá hrstku zajímavých fakt souvisejících s vámi zvoleným stylem. O žádný velký výcuc Wikipedie ale nejde a v praxi se to většinou omezuje pouze na jeden stručný a příliš obecný odstav, který vám toho sám o sobě sice moc nedá, ale může sloužit klidně jako odrazový můstek pro další vaše bádání.

Sympatické, ale stačí to?

Kvůli získávání znalostí si tak Art Selfie 2 asi pořizovat nebudete, a pokud si na ni brousíte zuby kvůli skvělým a unikátním fotkám, musím vás zklamat. Jistě, aplikace nelže a skutečně vaši selfie zasadí do dané doby či stylu. Nicméně v praxi o žádné špičkové výtvory nejde a v kontextu toho, co dokáže generovat Midjourney, či jiné AI aplikace, jde spíše o sympatickou hračku, než o užitečný nástroj. Ostatně Art Selfie 2 je k dispozici už několik dnů a na rozdíl od nových verzí zmíněné Midjourney či jiných obrázkových generátorů nemám pocit, že by zrovna tahle hračka Googlu nějak rezonovala mými sociálními bublinami.

Art Selfie 2 je k dispozici pro platformy Android i iOS a najdete ji v aplikaci Google Arts & Culture pod záložkou Play.

Art Remix

V souvislosti s debutem Art Selfie 2 rozšiřuje Google také dostupnost Art Remix do dalších zemí. Opět jde o jakési spojení uměleckých děl, umělé inteligence a vaší kreativity a opět to minimálně já osobně považuji spíše za sympatickou hračku na pár minut, než za opravdu užitečný či jakkoliv zásadní nástroj.

Art Remix najdete na webu skrze kartu Play a také ve zmíněné aplikaci Google Arts & Culture.

Google tak očividně nepřestává s AI experimentovat napříč všemožnými aplikacemi, nicméně zatím se mu pořád nedaří kápnout na ten jeden zásadní produkt, který by vzal svět útokem tak, jak se to povedlo jeho konkurenci. Stejně tak si musíme ještě nějakou dobu počkat na integraci těchto a podobných technologií do už etablovaných služeb Googlu.