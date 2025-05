Výroční iPhone s displejem bez rámečků? Legendárnímu designérovi Applu by se splnil sen

Už za dva roky bude mít iPhone dvacetileté výročí

Spekuluje se, že Apple v případě tohoto modelu bude designově odvážnější, než v minulosti

Ve hře je i splnění dávného snu, který dříve nastínil Jony Ive

Apple představuje každým rokem nový model svého iPhonu. Přicházet každý rok s nějakými inovacemi u prakticky hotového produktu je nicméně velmi obtížné, a to jak z funkčního, tak designového hlediska. Není proto divu, že gigant z Cupertina příliš neexperimentuje a každým rokem nám představí spíše mírnou evoluci. S blížícím se dvacetiletým výročím od představení prvního iPhonu by nicméně Apple mohl přichystat něco speciálního, přičemž ve hře je také varianta, že by se splnil dlouholetý sen dříve předního designéra Applu, Jonyho Ivea.

Bude Apple v případě designu výročního iPhonu odvážný?

Během svého působení v Applu se tento legendární designér opakovaně vyjadřoval v tom duchu, že by rád vytvořil iPhone, který bude vypadat „jako jeden kus skla“. Tuto myšlenku se pokusil částečně zhmotnit v případě iPhonu X, který podle mnohých radikálně odstranil domovské tlačítko na spodní straně, jehož funkcionalitu nahradila gesta a Face ID. S blížícím se dvacátým výročím, kterého se dočkáme už za dva roky, by se Apple mohl odhodlat k podobně radikálnímu designovému kroku, jako v případě iPhonu X.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce bychom se měli dočkat velmi tenkého iPhonu 17 Air a rok na to pravděpodobně také ohebného iPhonu, není vize, kterou si vysnil Jony Ive, až tak nereálná. Mark Gurman jako první informoval o tom, že Apple plánuje speciální model iPhonu k dvacátému výročí. Podle něj půjde o „nový odvážný model Pro, který bude ve větší míře využívat sklo“. Podle spekulací by měl displej výročního iPhonu obepínat všechny stany a vytvářet iluzi bezrámečkového zařízení a přední fotoaparát s Face ID by se konečně měl přesunout pod displej.

Ačkoli se nejedná o nic, co by současné technologie nedokázaly, přeci jen se jedná o poměrně ambiciózní zařízení s ohledem na stále více konzervativní postoje Applu, alespoň co se týče designu zařízení. Není tedy vyloučeno, že nakonec sáhne gigant z Cuperina ke kompromisům a bude se v případě výročního iPhonu držet mnohem více při zemi.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.