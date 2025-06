Vyplatí se opravovat původní Nintendo Switch? iFixit má jasno

Oprava prvního Nintenda Switch není procházka růžovou zahradou

Známý server iFixit s odstupem času výrazně upravil své hodnocení

Namísto původních 8 z 10 mu nyní hodnocení změnil na 4 z 10

Každá elektronika má svou životnost a dříve či později se odporoučí do křemíkového nebe. Ne vždy ale musí závada nutně znamenat recyklaci a pořízení nového zařízení – občas stačí přístroj zanést do rukou zkušeného technika, který dokáže i rozbitý stroj znovu uvést do provozu. V případě první generace konzole Nintendo Switch se většině uživatelů návštěva servisu nevyhnula, především kvůli problému zvaném joy-con drift. Ve stručnosti se jedná o poruchu, kdy joysticky registrují pohyb i v klidovém stavu, což značně znepříjemňuje hraní.

Opravit první Switch není jednoduché

První Nintendo Switch se svého času dostalo také do rukou známého serveru iFixit, který se zabývá rozebíráním techniky a hodnocením její opravitelnost. Tyto standardy se nicméně v čase mění a co před osmi lety mohlo být považováno za skvěle opravitelné zařízení, už v dnešní době nemusí obstát. A právě to se stalo první generaci Nintenda Switch, na kterou se iFixit znovu podíval a bohužel pro Nintendo musel upravit své hodnocení opravitelnosti z původních 8 z 10 na mnohem méně příznivé 4 z 10.

Proč došlo k úpravě hodnocení? Některé komponenty je s odstupem času mnohem těžší opravit. „Původní Switch má stále své přednosti: jeho modulární design joysticků, vyměnitelná (a rozšiřitelná) paměť a převážně přehledné vnitřní uspořádání zůstávají chvályhodné. Ale ve srovnání s novějšími zařízeními, která také nabízejí standardizované sloty M.2, zásuvné komponenty a široce dostupné díly a dokumentaci k opravám, Switch nezestárnul příliš dobře,“ píše iFixit. Nový standard v opravitelnosti přinesly především PC handheldy jako Asus ROG Ally či Steam Deck, jenž nabízí mnohem větší komfort v případě, že se rozhodnete pro opravu.

Switchi nepomáhá ani pevně přilepená baterie, malé a poměrně snadno poškoditelné kabely či absence oficiálních instrukcí pro opravu a horší dostupnost náhradních dílů. I když se může zdát, že se jedná o drobnosti, v součtu se může případná oprava pořádně prodražit. Doufejme, že jeho nástupce v podobě Switche 2 na tom bude s opravitelností lépe.

Kvíz pro opravdové fanoušky Nintenda

Nintendo patří mezi nejikoničtější značky herního světa. Už od 80. let baví hráče po celém světě a jeho konzole i postavičky se staly legendami. Ať už jste fanouškem Super Maria, nebo vás baví nejnovější tituly na konzoli Nintendo Switch, v našem kvízu máte šanci zjistit, jak dobře se v této herní stálici opravdu vyznáte. Připravili jsme pro vás 15 otázek, které prověří vaše znalosti napříč dekádami.

Váš výsledek Gratulujeme vám!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). Na více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně ✅ Vaše znalosti ohledně značky Nintendo a herní konzole Switch jsou velmi dobré 😉 Teď už jen vydržet do 5. června 2025, kdy si konečně budeme moci koupit nové Nintendo Switch 2! Níže si můžete prohlédnout všechny otázky včetně správných odpovědí. Too bad! V kvízu jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce! 🎮 Níže si můžete prohlédnout všechny otázky včetně správných odpovědí. #1. Jaký byl původní název společnosti Nintendo při jejím založení v roce 1889? Nintendo Toys Nintendo Playing Cards Nintendo Games Co. Předchozí Další #2. Kdy byla vydána konzole Nintendo Switch? ? Máme na mysli úplně první generaci, nikoliv OLED verzi. prosinec 2015 březen 2017 říjen2021 Předchozí Další #3. Která z těchto her byla startovacím titulem pro Nintendo Switch? Super Mario Odyssey Animal Crossing: New Horizons The Legend of Zelda: Breath of the Wild Předchozí Další #4. Jak se jmenuje hlavní nepřítel Maria? Bowser Wario Donkey Kong Předchozí Další #5. Která značka je nejvýdělečnější sérií v historii Nintenda? Super Mario The Legend of Zelda Pokémon Předchozí Další #6. Která z těchto postav je princezna ze světa Super Mario? Peach Daisy Rosalina Předchozí Další #7. Který z těchto titulů není exkluzivní pro Nintendo Switch? Super Smash Bros. Ultimate The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Minecraft Předchozí Další #8. Který z těchto herních režimů není podporován u konzole Nintendo Switch Lite? Handheld TV Mode Local Wireless Play Předchozí Další #9. Jak se jmenuje bratr Maria? Toad Yoshi Luigi Předchozí Další #10. Který předmět Mario používá, aby se stal ohnivou verzí sebe sama? Houbu Ohnivý květ Hvězdu Předchozí Další #11. Která barva Joy-Con ovladačů je nejčastěji součástí klasického balení? Modrá a červená Zelená a fialová Černá a bílá Předchozí Další #12. Jaký je název závodní série s Mariem? Mario Kart Mario Racing Super Drive Bros. Předchozí Další #13. Ve které hře Mario cestuje po světě v létajícím klobouku? Super Mario Odyssey Super Mario World Mario & Luigi: Dream Team Předchozí Další #14. Co Mario obvykle sbírá pro získání extra života? Penízky 1UP houby Hvězdy Předchozí Další #15. Která z těchto služeb je spojena s online hraním na konzolích Nintendo? Nintendo Network Nintendo Switch Online Nintendo Pass Předchozí Vyhodnotit kvíz

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.