Výkonnější Steam Deck zatím není na pořadu dne. Přišel by o výdrž baterie, zní z Valve

Druhá generace přenosné konzole Steam Deck dorazí nejdříve na konci roku 2025

Valve nechce pouze přidávat výkon za cenu nižší výdrže baterie

Už dříve se zástupci společnosti Valve nechali slyšet, že by rádi v budoucnu uvedli na trh druhou generaci úspěšné kapesní „konzole“ Steam Deck. Stejně tak ale dali poměrně jasně najevo, že se tak nestane v nejbližších letech. Jeden z autorů přenosného zařízení Pierre-Loup Griffais navíc nyní upřesnil, že dříve než ke konci roku 2025, ne-li později, se fanoušci s největší pravděpodobností nedočkají. Společnost z americké města Bellevue by totiž ráda nabídla výraznější skok ve výkonu, aniž by musela obětovat výdrž baterie.

Výdrž hraje prim

„Považujeme za důležité, že vývojáři her mohou v případě Decku pracovat s pevně stanoveným výkonnostním limitem. Směrem k hráčům pak chceme vyslat jasnou zprávu, že na jakémkoliv Decku si zahrají stejné hry,“ uvedl Griffais v e-mailu pro magazín The Verge s tím, že ve Valve zároveň nechtějí nabídnout vyšší výkon pouze za cenu horší energetické optimalizace a nižší výdrže baterie. „Neočekávám, že tyto podmínky mohou být v nejbližších letech splněny,“ uzavřel Griffais.

Někteří hráči se však obávají, že výkon stávajícího Steam Decku již brzy přestane stačit ke spuštění nejnovějších titulů. Už nyní se totiž zařízení zadýchává u náročných či hůře optimalizovaných hrách, mezi než patří například remake The Last of Us, střílečka Redfall či nedávno vydané vesmírné RPG Starfield.

Stejný výkon, nový Steam Deck?

To však nevylučuje příchod vylepšeného Steam Decku, který by sice nabídl stejný výkon jako jeho předchůdce, zato by se pyšnil například nižší hmotností, vyšší výdrží baterie či lepším displejem. Ostatně právě baterie a obrazovka patří ke stěžejním oblastem, na které se tvůrci chtějí u případné generační obměny zaměřit. Například právě displeje s proměnlivou obnovovací frekvencí mohou navodit pocit plynulejšího zážitku z hraní, aniž by k tomu potřebovaly výkonnější čipovou sadu. Avšak pouze čas ukáže, zda se Valve nakonec vydá právě tímto směrem, nebo překvapí hráče nějakým nečekaným řešením.