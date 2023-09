The Elder Scrolls VI se hned tak nedočkáme, majitelé PlayStationu budou mít utrum

Pokračování legendární série The Elder Scrolls je stále v nedohlednu

Dočkáme se ho nejdříve v roce 2026

Majitelé konzole PlayStation se šestého pokračování nejspíše nedočkají vůbec

Když před více než dvěma lety Microsoft úspěšně dokončil akvizici Bethesdy, bylo jen otázkou času, kdy spolupráce začne nést ovoce. Prvním z projektů, kterým se Xbox může pochlubit, je nedávno vydaný Starfield, který sbírá jedno ocenění za druhým. Velký otazník nicméně visel nad známou sérií The Elder Scrolls, která patří mezi nejúspěšnější značky studia. Ačkoli by na jednu stranu dávala exkluzivita pro Xbox a PC s ohledem na cenu akvizice smysl, na druhou stranu celá řada lidí této teorii odmítla uvěřit, neboť majitelé konkurenčního PlayStationu také nemají hluboko do kapsy.

Do Tamrielu se opět podíváme nejdříve v roce 2026

Celou situaci rozluštily zveřejněné dokumenty z probíhajícího soudního sporu mezi Federální obchodní komisí Spojených států a Microsoftem. Z nich vyplývají dvě věci: zaprvé se dalšího, již šestého, přírůstku do série The Elder Scrolls nedočkáme dříve než v roce 2026. A zadruhé je to smutná zpráva pro majitele konzole PlayStation od Sony – na tuto platformu se totiž populární RPG nechystá, minimálně ne ve stejnou chvíli jako na PC a Xbox.

Pro majitele PlayStationu se nejedná o radostnou zprávu, nicméně v kontextu nedávných nákupů Microsoftu nejde zase o tak velké překvapení. Gigant z Redmondu ostatně už při akvizici slíbil, že bude dodržovat již uzavřené dohody, avšak ohledně budoucích titulů možnou exkluzivitu nevyloučil. Zklamáním ovšem je, že se exkluzivitě nevyhne ani takto velký a oblíbený titul, jakým je The Elder Scrolls.

První informace o The Elder Scrolls VI se dostaly na veřejnost už v roce 2018, nicméně od té doby Bethesda příliš sdílná není. Otázka na exkluzivitu tohoto titulu se nesla v éteru poměrně dlouhou dobu a hráče na PlayStationu již dříve znepokojila zpráva, že následující tři hry od Bethesdy budou exkluzivní pro platformy od Microsoftu – kromě vydaného Starfieldu a The Elder Scrolls VI se majitelé konzole od Sony nejspíše nedočkají ani chystané hry na motivy známého archeologa Indiana Jonese.