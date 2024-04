Vyhledáváte na Google? Jste stará škola, mladí dávají přednost YouTube a TikToku

Vyhledávání na Googlu je podle generace Z překonané

Mladí dávají čím dál častěji přednost TikToku či YouTube

Obrazový materiál namísto textu prý raději vyhledává každý čtvrtý teenager

Každá generace mění svět kolem sebe. V době internetu to platí dvojnásob, patrné je to například na sociálních sítích: zatímco „starci“ používají Facebook, mileniálové spíše Instagram a ta nejmladší sorta uživatelů se obrací vstříc novým platformám, jako je TikTok či Snapchat. Pro někoho možná s podivem se tento trend propisuje také do toho, jak nová generace vyhledává informace.

Čtvrtina zoomerů vyhledává na TikToku

Americký zpravodajský server Axios tvrdí, že jen 46 % mladých ve věku 18–24 let používá k vyhledávání informací standardní kanál, jako je Vyhledávač Google. To je o 12 % méně než lidé ve věkové skupině 25–39 let. Cituje přitom agenturu YPulse, která na toto téma vypracovala speciální studii.

Podle té totiž 21 % mladých uživatelů v uvedeném věkovém rozmezí používá k vyhledávání klíčových slov TikTok, 5 % dokonce YouTube. Jiné studie přitom hovoří až o 40–51 procentech mladých uživatelů používajících TikTok namísto Googlu.

To znamená, že čtvrtina všech lidí z generace Z, takzvaných zoomerů, zanevřela na klasické vyhledávače, jako je Google, Bing, Yahoo nebo u nás třeba Seznam, a místo toho používají vyhledávací engine příspěvků na sociální síti, popřípadě na YouTube.

Číst je nuda, raději video

Proč se tak děje, případně měli byste se také obrátit na TikTok? Záleží, jaké informace hledáte. TikTok, stejně jako YouTube nebo Instagram, je platforma zaměřená na audiovizuální obsah. Texty a články tam většinou nenajdete.

Je tak svým způsobem logické, že je to právě mladá generace, protože ta se postupně odklání od sběru informací z textu. Místo toho upřednostňuje videa, ideálně co nejkratší a nejúdernější. Moderní sociální sítě mají v tomto ohledu naprosto královské postavení. Také zde ale platí vysoké riziko týkající se frekvence podvodů, hoaxů a polopravd. S tím ale musí uživatel počítat v případě, že vyhledává informace nehledě na způsob.