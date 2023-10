Vyhledávač Google se naučil generovat vlastní obrázky. Má to ale háček

Google nově umožní generování obrázků pomocí umělé inteligence

Nová funkce je k dispozici zatím pouze uživatelům v USA

Dá se očekávat, že se v budoucnu dočkáme globálního spuštění

Nedávno jste si mohli přečíst o studii, která spočítala, kolik by se spotřebovalo elektrické energie, kdyby Google implementoval umělou inteligenci do vyhledávání. A přesně to se nyní, alespoň z části děje. Společnost Google oznámila dvě nové, zajímavé funkce, které díky AI posouvají vyhledávání na novou úroveň.

Generování obrázků přímo z vyhledávače

Určitě se vám už někdy stalo, že jste hledali určitý obrázek a zobrazovaly se vám podobné, na kterých ovšem nebylo přesně to, co jste chtěli. Často kvůli tomu, že se jednalo o velmi specifický dotaz. To by už nyní ale neměl být problém. Google vám nabídne možnost vygenerovat obrázek podle zadání, které jste napsali do vyhledávacího řádku. Výsledkem budou 4 obrázky, přičemž si jeden můžete vybrat a následně ho dál upravovat, kopírovat či stáhnout. Níže se můžete podívat na gify, kde Google ukazuje možnosti využití této nové funkce.

Nová funkce zatím není pro každého

Abyste mohli začít generovat obrázky přímo ve vyhledávání, je potřeba se v Chromu přihlásit k vašemu účtu Google a na nové kartě otevřít Labs. (ikonka kádinky) Zde stačí zapnout SGE, neboli Search Generative Experience. A můžete začít generovat přímo na Googlu. Alespoň teoreticky. Nová funkce je bohužel dostupná pouze v angličtině, ve Spojených státech amerických a pro osoby starší 18 let.

„Zatímco umělá inteligence může otevřít nové a vzrušující, tak si zároveň uvědomujeme, že je potřeba tuto technologii zavádět zodpovědně,“ říká Hema Budaraju, ředitel produktového managementu pro Vyhledávání. „Proto do této funkce přidáváme ochranná opatření a blokujeme vytváření obrázků, které jsou v rozporu s našimi zásadami používání generativní umělé inteligence, včetně škodlivého nebo zavádějícího obsahu. Navíc každý obrázek vygenerovaný prostřednictvím SGE bude obsahovat metadata a vodoznak, díky kterému bude jasně vidět, že byl vytvořen umělou inteligencí.“

Inspirujte se pomocí SGE

V Mountain View v rámci SGE zavedli kromě generování obrázků pomocí AI také písemné návrhy. Řekněme, že chcete renovovat kuchyň. Po nalezení užitečných nápadů na webu a dodavatelů, které byste chtěli kontaktovat, stačí zadat “Napiš vzkaz dodavateli s žádostí o cenovou nabídku na renovaci kuchyně” a SGE vám „vyplivne“ návrh. Ten bude velice jednoduché exportovat do Dokumentů Google nebo do Gmailu. Ochrana soukromí v rámci služby Google Workspace by měla být během tohoto exportu zachována.

Bohužel ani tato druhá funkce zatím není dostupná mimo Spojené státy a nevíme, jestli v Googlu obstojí a dočkáme se jí i u nás. Minimálně první funkce by mohla být pro uživatele velice zajímavá, neboť známé obrázkové generátory, jako je Midjourney, jsou placené nebo omezené ve formě různých kreditů.