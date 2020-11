Vrátí se Fortnite na iOS? Pomoci by mohla streamovací služba od Nvidie

Majitelů iPhonů a iPadů si možná již brzy opět zahrají populární Fortnite. Umožnit by jim to měla streamovací služba od Nvidie, která funguje také v mobilní verzi webového prohlížeče Safari. Tímto způsobem by mohli majitelé zařízení s iOS pokračovat v hraní oblíbeného titulu, aniž by Apple dostával provizi z prodeje virtuálních předmětů.

Spor o provizi

Právě 30% provize je předmětem probíhajícího soudního sporu mezi Applem a Epicem, který vedl k odstranění populární hry z obchodu App Store. Tvůrci hry považují poplatek za příliš vysoký, zatímco podle Applu chce Epic veškerý zisk pouze pro sebe, což se neslučuje s podmínkami App Storu.

iOS na rozdíl od Androidu neumožňuje spouštět aplikace jinak než přes vlastní obchod. Zároveň však neomezuje fungování služeb třetích stran v prohlížeči Safari či v kterémkoliv jiném prohlížeči dostupném v App Store.

GeForce Now na iOS?

Streamovací služba GeForce Now od Nvidie je v současnosti dostupná pro Mac, Windows, Android a počítače Chromebook. K oficiálnímu potvrzení dalších platforem sice zatím nedošlo, ovšem podle spekulací by měla služba dorazit do iOS ještě před vánoční sezonou. I tak se ale může stát, že Fortnite nebude na seznamu podporovaných titulů, k čemuž obě společnosti zatím poskytly pouze vyhýbavá prohlášení.

I kdyby se hra Fortnite touto cestou do jablečného ekosystému vrátila, ne všichni budou s tímto řešením spokojení. K neomezenému hraní totiž potřebují předplatné a otazník visí také nad stabilitou připojení a případným zpožďováním, což by pro hráče na iOS mohlo představovat citelnou nevýhodu.