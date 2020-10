Šalamounské rozhodnutí: Apple nemusí vracet Fortnite do App Store, nemůže ale blokovat jiné hry

Souboj mezi Applem a Epicem, vývojářem Fortnite, má další dějství. Federální soudkyně Yvonne Gonzalez Rogers v pátek šalamounsky rozhodla o dočasném řešení sporu. Odmítla udělit Epicu předběžné opatření vůči Applu, které by donutilo jablečného výrobce vrátit Fortnite do App Store. Zároveň však vydala soudní příkaz, kterým zabránila Applu se „mstít“ na Unreal Enginu, resp. na dalších hrách na něm založených.

Pokud vám toto rozhodnutí přijde povědomé, máte pravdu. Tento režim zavedl v podstatě už minulý měsíc vydaný příkaz, který ovšem byl pouze dočasný. Současné rozhodnutí bude platit do doby, než proběhne soudní proces.

Aby nevznikal zmatek…

Základy konfliktu leží v srpnovém rozhodnutí Epicu obejít platební systém Applu a zavést do Fortnite vlastní systém přímých plateb. Cílem bylo vyhnout se podílu, který Apple z takovýchto plateb jinak má. Apple samozřejmě okamžitě reagoval tím, že Fortnite pro porušení podmínek odstranil z App Store.

Epic neváhal a obrátil se na soud. Firma tvrdila, že Apple vyhrožuje smazáním vývojářského účtu spojeného s Unreal Engine, což by ohrozilo i další hry. Soudkyně následně vydala předběžné opatření, podle nějž Apple nemůže zrušit účty netýkající se přímo Fortnite, ale zároveň nemusí vracet hru do App Store. Následovala protižaloba Applu, v níž se Apple domáhá na Epicu náhrady škod za porušení smluvních podmínek.

Páteční rozhodnutí tak přineslo do nepřehledné situace trochu stability. Podle soudkyně sice mají obě společnosti právo řešit své spory soudní cestou, nicméně jejich spor by neměl vytvořit zmatek a nejistotu pro nezúčastněné strany. Zachování účtů spojených s Unreal Engine a partnery Epicu je tak podle soudkyně zjevně ve veřejném zájmu.

Důležité rozhodnutí

Rozhodnutí soudu přijaly pozitivně obě strany, přičemž každá se v prohlášení zaměřila na tu část opatření, která hraje do karet jim. Finální rozhodnutí přinese až konečný rozsudek. Soudkyně původně navrhovala, že by spor měl být rozhodnut porotou, a to nejdříve v červenci. Očekává se totiž, že se spor dostane i před odvolací soudy, a ty mají tendenci se spíše držet rozhodnutí poroty než čistě soudce. Před pátečním jednáním však Apple i Epic shodně uvedli, že preferují rozhodnutí soudcem. Je tak otázkou, kdy a jak bude spor vyřešen.

Výsledek je každopádně důležitý i pro další vývoj vztahů mezi vývojáři a provozovateli obchodů obecně. Epic totiž v září vytvořil spolu s tvůrci aplikací Spotify, Tile, ProtonMail, Deezer a dalšími uskupení Coalition for App Fairness. Tato koalice za spravedlnost pro aplikace chce především „chránit základní právo tvůrců vytvářet aplikace a obchodovat přímo se zákazníky“.