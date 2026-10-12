Vodafone spouští svou službu Verify. Pro vybrané zákazníky bude úplně zdarma

- Vodafone spouští do ostrého provozu svou aplikaci pro ověření AI fejků
- Vodafone Verify bude dostupná od 22. října, a to všem zákazníkům operátora
- Ti s tarifem Black ji mají v ceně, ostatní zaplatí 72 korun měsíčně
Umělá inteligence dnes de facto patří k běžnému životu každého z vás. Kromě toho ale usnadňuje tvorbu falešných fotografií, videí i hlasových nahrávek, které mohou sloužit k podvodům. Pomocnou ruku rozeznat co je a co není podvod má nabídnout služba Vodafone Verify, kterou operátor představil již v létě a nyní ji konečně uvádí do ostrého provozu. Samostatná mobilní aplikace bude dostupná od 22. října 2026 pro zařízení s Androidem a iOS.
Aplikace pro ověření podvodů
Princip je jednoduchý. Uživatel do aplikace nahraje podezřelou fotografii, video, hlasovou zprávu nebo dokument, případně předloží odkaz. Služba následně vyhodnotí rizikové signály a nabídne výsledek včetně vysvětlení. Nejde přitom o definitivní verdikt, že je obsah pravý, nebo falešný, ale o vodítko, které má lidem pomoci při rozhodování, pokud si nejsou jistí.
Vodafone Verify bude součástí firemních tarifů a nejvyšších spotřebitelských tarifů Black, konkrétně BezLimitu Black za 1 999 korun měsíčně (1 400 korun v kombinované nabídce) a BezLimitu Black Extra za 2 099 korun měsíčně (či 1 470 korun v kombinované nabídce). Zákazníci ostatních tarifů si ji budou moci aktivovat jako doplňkovou službu za 72 korun měsíčně.
Licenci bude možné získat prostřednictvím samoobsluhy Můj Vodafone, aplikace Můj Vodafone+ nebo u vybraných firemních zákazníků přes OneNet. Poté si uživatel stáhne aplikaci z App Storu či Google Play, vytvoří účet a přiřadí k němu licenční klíč. Služba je určena jednotlivcům, firmám i veřejným institucím.
Češi a AI podvody
Agentura Ipsos vypracovala studii, podle které se:
- 24 % Čechů osobně nebo zprostředkovaně setkalo s podvodem využívajícím umělou inteligenci,
- 86 % lidí očekává, že počet AI podvodů v příštích dvou letech poroste,
- 33 % respondentů si nevěří, že dokáže rozpoznat deepfake video, u fotografií je to dokonce 41 %,
- pouze třetina Čechů ví, co pojem deepfake skutečně znamená,
- 70 % dotázaných by ocenilo službu operátora, která pomůže ověřovat důvěryhodnost digitálního obsahu.
Ipsos pro Vodafone, průzkum z 18. až 23. září 2026, 1 050 respondentů ve věku 18–65 let.
První fáze Vodafone Verify
Aplikace je první částí širšího projektu. Červený operátor plánuje také Verify Meetings pro rozpoznávání rizikových signálů během online schůzek a Verify Network, která má ochranu rozšířit přímo do sítě operátora. Obě novinky jsou plánovány na rok 2027. Vodafone Verify vyvíjí operátor ve spolupráci se společností Synhawk, za níž stojí výzkumník v oblasti AI Matyáš Boháček a investor Lukáš Foral. Jde o pražský startup, který však částečně působí i v americkém San Franciscu.
Zakladatelé zdůrazňují, že firma nestaví na modelech třetích stran, jako jsou GPT, Gemini nebo Claude. Místo toho vyvíjí vlastní základové AI modely (tzv. foundation models) specializované přímo na rozpoznávání syntetického hlasu, deepfake videí a dalších forem digitálních manipulací. Jedním z hlavních cílů je minimalizovat počet falešných poplachů (false positive), aby systém neoznačoval běžnou komunikaci jako podvodnou.
Problematiku efektu false positive nastínil během představení novinky Matyáš Boháček, podle kterého si v prozatímním uzavřeném testování Vodafone Verify vedla více než dobře. Podle Lukáše Forala je pak o technologii pro rozpoznání podvodů a deep fake velký zájem, a to i mezi dalšími mobilními operátory, další spolupráci však zatím plánují pouze s operátory v USA. V Česku zatím spolupracují pouze s Vodafonem, který se tak stal vůbec prvním operátorem na světě s podobnou funkcí pro zákazníky.