Vodafone slibuje neomezené tarify za polovinu ceny. Má to ale několik háčků

Vodafone oznámil novou vánoční akci: neomezené tarify za půlku

Týká se to tří tarifů dostupných v aplikaci Vodafone One

Sleva však platí pouze na první 3 měsíce a je pouze pro prvních 5 000 zákazníků

Operátor Vodafone v průběhu adventu přichází ještě s jednou zajímavou akcí, která rozhodně přiláká celou řadu nových zákazníků. Pokud si v rámci platformy Vodafone One pořídíte některý z vybraných neomezených tarifů, získáte jej za polovinu ceny. Podmínky této akce však rozkrývají několik možných omezení.

Vodafone tarif za půlku

Předně k samotné akci. Tarif za půlku se vztahuje pouze na nabídky sjednané přes platformu Vodafone One. To většinou znamená stáhnout si aplikaci a za zhruba 5 minut si sjednat neomezený tarif, který následně platíte kartou z aplikace, jako by se jednalo o předplatné ve stylu Spotify nebo Netflix.

S akční 50% slevou můžete získat všechny tři dostupné tarify ve Vodafone One, to znamená:

Basic One za 349 Kč měsíčně (původní cena 697 Kč)

Super One za 499 Kč měsíčně (původní cena 997 Kč)

Premium 5G One za 654 Kč měsíčně (původní cena 1 307 Kč)

Všechny tarify jsou neomezené po stránce volání, SMS i mobilních dat. Liší se v zásadě pouze rychlostí neomezeného internetu. S tarifem Basic dosáhnete na přenosovou rychlost 4 Mb/s, Super nabízí až 20 Mb/s a Premium má rychlost bez omezení, respektive v závislosti na pokrytí místa, kde se právě nacházíte.

Vodafone rovnou v marketingových materiálech přiznává, že slevová akce platí pouze na první tři měsíce od sjednání tarifu, nejde tedy o nijak dlouhodobou akci. Přece jenom 50 % je poměrně velkorysá sleva.

Sleva pro prvních 5 000

Nicméně v podmínkách akce je uvedeno, že sleva na tarif platí pouze pro nové nefiremní zákazníky, popřípadě zákazníky, kteří si chtějí přenést číslo od jiného operátora. Zároveň z podmínek vyplývá, že sleva je omezena pouze na prvních 5 tisíc zájemců.

Pokud tedy máte o zlevněné tarify zájem, určitě není nač čekat. Slevová akce je dostupná ode dneška a platí až do 29. 2. 2024, nebo do naplněný kvóty 5 tisíc zájemců. Podle pravidel aplikace Vodafone One máte plné právo po 3 měsících, kdy sleva skončí, tarif ukončit a odhlásit platbu.