Vodafone se pochlubil novými tarify: je libo 3 GB, nebo rovnou 10 GB dat?

T-Mobile se pustil do přestavby, nabídl dva nové datově omezené tarify

Basic Lite nabízí 3 GB dat za 567 korun měsíčně

Zajímavější je Basic+ s 10 GB a cenou 697 korun

Vodafone se pustil do mírné restrukturalizace svých datově omezených tarifů. Nová nabídka myslí na náročnější zákazníky s rozpočtem mezi 500 a 700 korunami, kteří však nechtějí neomezená data při nízké rychlosti. Na první pohled to ale vypadá, že tarify jsou cílené na trochu méně movité zákazníky, než jak je tomu u konkurence.

Nové (ne)omezené tarify

Nabídka kompletně neomezených tarifů u Vodafonu je relativně široká a vybere si zákazník se 700 korunami, ale i dvojnásobkem. Společným jmenovatelem je vždy neomezený internet, volání i SMS. Pokud ale míříte trochu níž, můžete si dopřát levnější tarif s neomezeným voláním a SMS, ale klasickým omezeným datovým balíčkem.

V tomto odvětví zatím Vodafone nabízel pouze trio tarifů. Start 130 a 250 minut disponují pouze 1 GB dat a daným počtem volných minut, každá SMS v tomto tarifu stojí 1,51 Kč. Cena je 327 korun, respektive 437 korun měsíčně. K dispozici byl ještě tarif Red Basic s 6 GB dat, neomezeným voláním i SMS za 657 korun. Cena je už mírně vyšší, můžete však získat slevu, pokud přihodíte ještě pevný internet.

Vodafone Red Basic

Horkou novinkou je dvojice tarifů Red Basic Lite a Red Basic+. Ty rozšiřují omezenou datovou nabídku a cílí na zákazníky v nižší-střední až střední třídě. Basic Lite nabízí neomezené volání i SMS, ale navrch 3 GB dat. Vyjde potom na 567 korun měsíčně.

Jeho vylepšený kolega nabízí namísto 3 GB rovnou 10 GB dat. Cena je 697 korun měsíčně, vyjde tedy stejně jako základní tarif Neomezený Basic+ s rychlostí surfování 4 Mb/s. Také zde je možnost získat slevu při pořízení s pevným internetem – následná cena je 558 korun měsíčně. Nový ceník, který počítá s touto obměněnou nabídkou, platí od 12. října.

Vodafone ještě upozorňuje, že kromě slevy s pevným internetem je k oběma novým tarifům Red Basic Lite i Red Basic+ ještě sleva na nákup nového hardwaru 2 až 3 tisíce korun. Všechny základní tarify, včetně těchto dvou nových, také umožňují získat slevu 200 korun při doložení zdravotního postižení, anebo finanční tísně.

Konkurence také není levná

Jen pro srovnání, operátor O2 nabízí ze „základních tarifů“ například Neo+ Modrý se 4 GB dat za 599 korun měsíčně, případně Neo+ Bronzový s 12 GB dat za 749 korun měsíčně. Také T-Mobile má v nabídce datové tarify s 10 i 12 GB dat (plus neomezené volání a SMS), vyjdou však na plus minus 700 korun.

Zářivou hvězdou je nabídka T-Mobilu s neomezeným voláním, neomezenými SMS a 7GB datovým balíčkem (včetně služby Pořád online). Tarif je v nabídce pouze do konce října za akční cenu 469 korun bez závazku.

Zároveň dále platí, že nejlevnější tarif bez omezení věku nabízí právě Vodafone, a to již jednou zmíněný Start 130 minut. Konkurence se bohužel omezuje primárně na levné tarify pro jisté zákaznické skupiny, jako jsou mladí do 26 let, nebo naopak senioři nad 60 let.