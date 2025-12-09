TOPlist

Vlajkovka Samsungu za minimální cenu. Galaxy S25 koupíte už za 13 990 Kč

PR článek
PR článek 9. 12. 16:23
Smartphone Samsung Galaxy S25

Nejlepší čas na nákup Samsungu je tady. V Mobil Pohotovosti můžete od dnešního dne pořídit vlajkový Galaxy S25 v 16% slevě, ale hlavně navíc ještě získat bonus ve výši 4 000 Kč – dohromady tak ušetříte téměř 8 tisíc. Nabídka platí pouze do soboty, a špičkový Samsung za cenu pouhých 13 990 Kč tak chytí jen ti nejrychlejší.

Galaxy S25 až o 8 tisíc levněji

Nová řada S25 byla představena teprve letos a okamžitě se stala velmi oblíbenou. V čele stojí základní model Galaxy S25, který můžete právě teď získat až o 8 tisíc levněji. Za tuhle cenu nabídne špičkový výkon a fotosoustavu, se kterou pořídíte profi snímky i bez námahy.

A jak získat výkupní bonus? Stačí, když v Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý telefon, a koupíte si nový S25 v libovolné kapacitě. Díky tomu získáte výkupní bonus ve výši 4 000 Kč, se kterým výsledná cena klesne na pouhých 13 990 Kč.

Chytrý telefon od Samsungu

Řada S25 nejvýhodněji

Nejen ke Galaxy S25 získáte výkupní bonus. V Mobil Pohotovosti teď ušetříte na každém modelu z řady S25, a pořídit si tak můžete třeba špičkový Galaxy S25 Ultra, ke kterému lze získat výkupní bonus ve výši 3 000 Kč. Na vlajkovce tak ušetříte přes 6 tisíc a vyjde jen na 26 990 Kč (běžně 33 490 Kč).

