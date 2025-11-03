TOPlist

Vlajkové smartphony podraží! Příští Snapdragon má přinést extrémní výkon

Jakub Karásek
Jakub Karásek 3. 11. 7:00
0
Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Příští vlajkový Snapdragon má přinést velká mezigenerační vylepšení
  • Čip bude vyráběn modernějším výrobním procesem a má přinést podporu nejnovějších pamětí
  • Tyto změny ale údajně přinesou i poměrně velké zdražení, které se patrně projeví i na ceně těch nejlepších smartphonů

Qualcomm před nedávnem představil čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 určený do nadcházející generace vlajkových smartphonů. Americká firma v tomto čipu učinila mezigenerační posun na všech frontách – výkon a efektivita procesorové, grafické i neurální jednotky se posunuly o nižší desítky procent, čip se rovněž dočkal lepšího zpracování obrazu nebo rychlejší konektivity. To ale zřejmě není nic oproti tomu, co Qualcomm chystá pro příští rok.

Snapdragon 8 Elite Gen 6: technologický skok kupředu

Přestože už letošní vlajkový Snapdragon prodělal poměrně slušný update, Qualcomm při jeho návrhu použil osvědčené technologie, např. opět použil procesorová jádra Oryon a nechal si čipset vyrobit 3nm procesem od Qualcommu. Příští rok ale přinese několik technologických novinek, které by měly přinést výraznější zlepšení.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 6 (označení SM8975) bude s největší pravděpodobností vyroben modernějším 2nm procesem (2NP) od TSMC. Ten nabídne jednak 1,15× vyšší hustotu tranzistorů, a také má sám o sobě přinést o 18 procent vyšší výkon a o 36 procent nižší spotřebu energie – to za předpokladu, že by Qualcomm použil stejné komponenty jako letos. To se ale zcela určitě nestane – Qualcomm nepochybně použije novější procesorová i grafická jádra, výkonnější neurální jednotku a spoustu dalších dílčích vylepšení.

Podpora LPDDR6 a UFS 5.0

Výrazné zrychlení mají navíc poskytnout i paměti, čip totiž údajně bude podporovat novější specifikace LPDDR6 (RAM) a UFS 5.0 (úložiště). V prvním případě bychom se měli dočkat znatelně vyšší datové propustnosti, datová rychlost má narůst až na 16 Gbps (oproti 9,6 Gbps u LPDDR5X). Nové paměti mají být i efektivnější a mají být dostupné ve vyšších kapacitách (až 64 GB). Úložiště typu UFS 5.0 rovněž přinese výrazné zrychlení – sekvenční přenosová rychlost naroste ze současných 5,8 na 10,8 GB/s.

Ufs 5.0

Budou příští vlajkové smartphony dražší?

V souvislosti s připravovanými změnami se spekuluje o tom, že příští generace vlajkových smartphonů podraží, neboť i samotná výroba Snapdragonu 8 Elite Gen 6 by měla být výrazně dražší. Qualcomm údajně zvažoval vyrobit 2nm procesem už letošní vlajkový čip, ale nakonec od tohoto plánu kvůli výrazně zvýšeným nákladům ustoupil. Výroba 2nm čipů má být podle odhadů dražší o zhruba 50 procent dražší, další zdražení patrně přinesou i nové generace paměťových čipů.

V tuto chvíli je těžké odhadovat, o jak velkém zdražení je řeč – musíme doufat, že velká konkurence mezi výrobci smartphonů nakonec nedovolí ceny vystoupat do závratných výšin.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Kapitoly článku