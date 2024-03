Vlajková loď se vším všudy. Motorola Edge 50 Pro odkrývá svůj vzhled i parametry

Motorola Edge 50 Pro se kompletně odhaluje

Telefon dostane elegantnější design a působivou výbavu

Chybět nebude výkonný čipset, umělá inteligence nebo silná sestava fotoaparátů

Motorola má ve světě smartphonů stále zvučné jméno, přestože jako firma ve skutečnosti žádné smartphony nevyrábí. Telefony této značky vyrábí čínské Lenovo a na spoustě trhů s nimi slaví velké úspěchy – zástupci Lenova dokonce neskromně předpovídají, že do tří let bude Motorola patřit mezi tři největší výrobce smartphonů. Legendární značku vídáváme nejen na levných telefonech, ale i na skládačkách nebo vlajkových lodích, přičemž do poslední kategorie bude patřit i připravovaný smartphone Motorola Edge 50 Pro.

Motorola Edge 50 Pro: vlajková loď se vším všudy?

Motorola Edge 50 Pro zřejmě spatří světlo světa v horizontu několika příštích týdnů, možná už 3. dubna, na kdy Motorola plánuje v Novém Dillí tiskovou konferenci. Značka v pozvánce láká na spojení umění a inteligence, což by mohlo naznačovat příchod nového vlajkového modelu, neboť umělá inteligence si zatím do střední třídy cestu nenašla.

I když nás od premiéry Motoroly Edge 50 Pro dělí ještě nějaký čas, můžeme si chystaný telefon prohlédnout již dnes. Server Android Headlines se totiž dostal jak k jeho tiskovým snímkům, tak i k soupisu vybraných parametrů.

Ze zveřejněných obrázků je patrné, že Motorola bude pokračovat v nastolování nového designového směru, které již pár měsíců aplikuje u levnějších telefonů. Je to vidět především u fotomodulu – výrobce vsadí na oblejší tvary a postupný přechod z levého horního rohu, díky čemuž nebude ostrůvek vypadat jako kostička lega nalepená na záda.

V modulu se mají nacházet následující tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní s perfektní světelností f/1.4

Širokoúhlý s ohniskovou vzdáleností 14 mm

Teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 73 mm (6× optické přiblížení)

Součástí sestavy má být i laserové ostření a optická stabilizace u některých z vyjmenovaných fotoaparátů.

Zakřivený displej s vysokou obnovovací frekvencí

Co se čelní strany týče, zde se žádná revoluce konat nemá. Přestože konkurence nastavuje trendy s plochými displeji a rovnými boky, Motorola minimálně v letošním roce zůstane u zakřiveného displeje. Motorola Edge 50 Pro má disponovat 6,7″ obrazovkou s obnovovací frekvencí 165 Hz.

Uvnitř telefonu bude tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 spárovaný s 12 GB RAM. Kapacita akumulátoru má činit 4 500 mAh, přičemž k dispozici má být jak rychlé dobíjení kabelem (až 125 wattů), tak i bezdrátové nabíjení (až 50 wattů). Motorola Edge 50 Pro půjde do prodeje minimálně ve třech barvách – stříbrné, bílé a šedé. Pokud Motorola zopakuje loňskou praxi, půjde telefon do světa hned pod třemi různými jmény – v Evropě jako Motorola Edge 50 Pro, v USA jako Motorola Edge+ a v Číně jako Moto X50 Ultra.

Poslední jméno již Motorola využívá v Číně v upoutávkách, přičemž jedna z nich prozrazuje důležitou informaci – chystaný telefon bude podporovat umělou inteligenci přímo na zařízení. Motorola Edge 50 Pro tak bude vyzývat tu nejvybavenější konkurenci.

