Víme, kdy Galaxy S10 a Note 10 obdrží One UI 2.1. Dočkají se i předloňské modely

Současná vlajková řada Galaxy S20 od Samsungu disponuje nejnovější verzí zdařilého uživatelského prostředí One UI 2.1, které běží nad Androidem 10. Loňské vlajkové modely (řada Galaxy S10 a Note 10) ale zatím běží na One UI 2.0.

Podle informací ze serveru SamMobile.com by se však obě loňské řady měly dočkat aktualizace na One UI 2.1 během následujících třech týdnů – pravděpodobně někdy na začátku dubna. One UI 2.1 nepřináší žádné změny v designu, ale nabízí například funkci Quick Share pro rychlejší sdílení souborů přes Wi-Fi.

A pozor, aktualizace by měla dorazit i na předloňskou řadu Galaxy S9 a Galaxy Note 9, nicméně pro tyto modely zatím datum uvolnění neznáme.

V průběhu letošního roku by Samsung měl vydat One UI 2.5, mezi jehož novinky bude patřit podpora systémových gest u launcherů třetích stran; dosud lze totiž ovládání gesty navržené Googlem používat pouze u výchozího launcheru. Tato verze ale s největší pravděpodobností dorazí až s představením řady Note 20, která by se mohla objevit na přelomu srpna a září.