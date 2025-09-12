Víkend extrémních slev je tady. Jen do pondělí pořídíte nejlevněji Xiaomi i Samsung

Dnešním dnem startuje víkend extra slev, ve kterých můžete chytit nejrůznější smartphony oblíbených značek, a to dokonce výhodněji než v celém Česku. Nabídka je ale časově omezená a vybrané kousky za top ceny uloví jen ti nejrychlejší. Výhodná nabídka běží pouze od 12. do 15. září.
Samsung za top ceny
V akčních Limitovaných nabídkách právě teď najdete nejen smartphony, ale i elegantní hodinky, a to za top ceny. Například letošní novinka Galaxy A56, která spojuje solidní výkon, kvalitní fotoaparát a lidovou cenu, padá do ještě větších slev. A kdo hledá chytré hodinky s robustní výdrží a skvělými funkcemi, ocení sraženou cenu u Galaxy Watch Ultra.
- Galaxy A56 za 8 490 Kč (původně 9 790 Kč)
- Galaxy Watch Ultra za 8 890 Kč (původně 9 990 Kč)
Extra slevy dalších modelů
Za podobně lákavé ceny najdete i vybrané modely od Xiaomi, a to třeba oblíbený Xiaomi 14T, kde ušetříte až tisíc korun. Skvěle pořídíte i Redmi Note 14, které se také snaží najít rovnováhu mezi solidním výkonem a přijatelnou cenou, a spadá tak do lepší střední třídy.
- Xiaomi 14T za 8 990 Kč (původně 9 990 Kč)
- Xiaomi Redmi Note 14 za 3 832 Kč (původně 4 799 Kč)
V Mobil Pohotovosti pořídíte za top cenu také Motorolu – například Edge 50 Neo překvapí snadným ovládáním a vstřícnou cenou. Pokud nechcete utratit majlant, ale přesto chcete hladký chod a dobré funkce, tohle je jasný kandidát.
- Motorola Edge 50 Neo za 5 990 Kč (původně 6 749 Kč)
Zmíněné modely jsou jen ochutnávkou těch nejzajímavějších nabídek, které právě padly do velkých slev. Kompletní nabídku najdete už teď v Mobil Pohotovosti, je ale časově omezená a smartphony za ty nejlepší ceny ulovíte pouze do 15. září.