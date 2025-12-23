Videoherní svět truchlí. Zemřel Vince Zampella, šéfdesignér Call of Duty a Battlefieldu 6

- Ve věku 55 let zemřel herní vývojář Vince Zampella
- V neděli po poledni naboural se svým Ferrari a v autě uhořel
- Stojí za tituly jako Call of Duty: Modern Warfare či nejnovějším Battlefieldu 6
Extrémně tragická zpráva zasáhla celý svět počítačových her. Při tragické autonehodě v neděli zahynul 55letý Vince Zampella, světoznámý herní vývojář, který stál u zrodu značek jako je Call of Duty, Medal of Honor nebo Apex Legends a pracoval také na dalších velkých hrách vydávaných pod značkou Electronic Arts.
Zemřel Vince Zampella
O této tragické události informovala stanice NBC. Podle informací policie byla autonehoda nahlášena v neděli po obědě v pohoří San Gabriel na severu Los Angeles. Řidič Ferrari 296 GTS, 55letý herní vývojář Vince Zampella, vyjel vysokou rychlostí z tunelu na Angeles Crest Highway a narazil do betonových svodidel.
Sám Zampella byl podle policie uvězněn ve voze, které se okamžitě vznítilo. Na místě spolujezdce seděl další člověk, které náraz vymrštil. Tato osoba následně zraněním podlehla po převezení do nemocnice. Další detaily ohledně samotné autonehody jsou však nejasné a policie nechce nic dalšího komentovat. Na síti X se krátce po oznámení smrti objevilo video, které má údajně zachycovat samotnou nehodu, spekuluje se však o tom, že jde o AI generovaný obsah.
Autor Call of Duty 2, Titanfallu a dvou posledních Battlefieldů
Posléze o smrti Zampelly informovalo jeho domovské vývojářské studio Respawn. „Jsme zdrceni úmrtím našeho zakladatele a drahého přítele Vince Zampelly. […] Jeho vliv daleko přesahoval rámec jedné hry nebo jednoho studia. Budeme na Vince vzpomínat jako na člověka, který se každý den objevoval v práci, důvěřoval svým týmům, podporoval odvážné nápady a věřil v Respawn & Battlefield. A co je nejdůležitější, zastával to, co považoval za správné pro lidi stojící za těmito studii a pro naše hráče, protože na tom záleželo,“ napsalo studio na síť X.
We're heartbroken by the passing of our founder and dear friend Vince Zampella.
Vince was a titan and legend of this industry, a visionary leader and a force who shaped teams and games like Call of Duty, Titanfall, Apex Legends, the Star Wars Jedi series and Battlefield for our… pic.twitter.com/L51gG9tbRo
— Respawn (@Respawn) December 22, 2025
Za svou bezmála 30letou kariéru pracoval pod hlavičkou Activision a vlastního studia Infinity Ward na hrách Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare a Modern Warfare 2. Následně po sporu s vydavatelem založil s kolegou Jasonem Westem studio Respawn, které stojí za tituly jako Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order a Survivor. Své zkušenosti z vývoje série CoD pak využil pro spolupráci na Battlefieldu 2042 a nejnovějším díle Battlefield 6.