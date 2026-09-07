Více čoček, lepší fotky? Dobrý fotomobil poznáte úplně jinak

- Více fotoaparátů ještě neznamená lepší fotky: rozhoduje, co který z nich skutečně umí
- Ultraširoký fotoaparát, teleobjektiv i makro mají smysl jen tehdy, když přidají kvalitní záběr, který hlavní fotoaparát neumí
- Kvalitní sestavu prozradí rozdílná ohniska, automatické ostření a vyrovnané výsledky
Na zádech telefonu vypadají všechny fotoaparáty stejně důležitě. Stačí však jediná scéna z balkonu, aby se ukázalo, zda další čočky mění způsob focení, nebo jen počet v tabulce.
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Galaxy S25 Ultra zabere z jednoho místa balkon i protější dům, po přepnutí na hlavní fotoaparát scénu zúží a 5× teleobjektiv vytáhne vzdálené balkony a ulici. Výsledkem jsou tři kompozice stejného motivu.
Právě tak má více fotoaparátů fungovat. Ultraširoký fotoaparát scénu rozšíří, teleobjektiv z ní bez velkého digitálního výřezu vytáhne vzdálený detail. Jinde ale třetí čočka přidá jen režim s horším výsledkem, než jaký pořídí hlavní fotoaparát.
Když má každá čočka vlastní práci
U Galaxy S25 Ultra není čtveřice modulů jen na ozdobu. Zadní sestava pokrývá ultraširoký záběr, hlavní ohnisko, 3× přiblížení a 5× přiblížení. Samsung u obou teleobjektivů uvádí optickou stabilizaci, která pomáhá při focení vzdálených motivů.
Pětinásobné optické přiblížení se do tenkého telefonu vejde díky periskopické konstrukci. Hranol ohne světlo do boku, takže část optiky může ležet pod zády telefonu. U periskopického teleobjektivu tak výrobce může použít delší ohnisko a optiku uložit rovnoběžně se zády.
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Makro může obstarat i ultraširoký fotoaparát s automatickým ostřením. Model Xiaomi 14 Ultra používá 50Mpx ultraširoký modul, který podporuje focení přibližně z pěti centimetrů. Stejný fotoaparát tak zvládá široké scény i detaily zblízka.
Makro, které prohrálo s výřezem
Opačný příklad nabízí Redmi Note 14 Pro 4G. Vedle 200Mpx hlavního fotoaparátu s optickou stabilizací a 8Mpx ultraširokého modulu má také samostatné 2Mpx makro. Třetí fotoaparát má z celé sestavy nejnižší rozlišení.
Na detailu klávesy Fn se v našem testu ukázaly limity makra rychleji než v tabulce parametrů. Snímek z 2Mpx modulu měl teplejší barvy a měkčí kontury; 4× výřez z hlavního fotoaparátu působil ostřeji a barevně neutrálněji.
Každý ze tří fotoaparátů přispívá k výsledku jinak. Hlavní modul pořídil přesvědčivější detail, ultraširoký mění úhel záběru a makro zůstává úzce zaměřeným doplňkem. Při focení klávesy Fn proto samostatné makro nepřineslo lepší detail než čtyřnásobný výřez z hlavního fotoaparátu.
O výsledku rozhoduje celý fotografický řetězec
Rozdíl mezi oběma snímky nevysvětluje jediný parametr. Rozlišení určuje počet zaznamenaných obrazových bodů a prostor pro výřez, výsledek ale ovlivňují také velikost snímače, optika, automatické ostření, stabilizace a zpracování obrazu. Samotné vysoké rozlišení proto kvalitu nezaručí.
Velkou část práce odvádí software. Google například u HDR+ popisuje slučování snímků s různými expozičními časy, které zlepšuje kresbu ve stínech a omezuje šum. Hlavní fotoaparát s dobrou optikou a zpracováním proto může překonat jednoduchý modul určený pro jedinou úlohu.
Parametry přesto rychle prozradí, jak výrobce rozdělil výbavu. Optická stabilizace u hlavního fotoaparátu a teleobjektivu pomáhá omezit rozechvění snímku při delších časech i při použití teleobjektivu. Ultraširoký fotoaparát s automatickým ostřením zvládne kromě širokých záběrů také ostré detaily zblízka. Dvoumegapixelové makro naopak zachytí málo detailů; když snímek oříznete, rychle se ztratí kresba. O kvalitě pak rozhodnou skutečné snímky.
Rozhoduje přepnutí mezi ohnisky
Ve specifikacích nejdřív hledejte rozdílná ohniska. Kombinace ultraširokého, hlavního a 3× nebo 5× teleobjektivu dává tři odlišné způsoby focení. Potom u každého modulu zkontrolujte automatické ostření a stabilizaci. Velký rozdíl ve výbavě napoví, který fotoaparát budete používat nejčastěji a který funguje spíš jako doplněk.
V recenzi hledejte srovnání stejné scény přes ultraširoký, hlavní a teleobjektiv, ideálně ve dne i večer. Sledujte barvy, detail, šum a kresbu v rozích. Prudký propad kvality po přepnutí na jiné ohnisko řekne o sestavě víc než součet megapixelů.
Povedená sestava vám na každém používaném ohnisku umožní jinou smysluplnou kompozici a přitom zachová podobné podání barev, detailů a šumu. Dva nebo tři sladěné fotoaparáty dají při focení víc než kvalitní hlavní fotoaparát obklopený komparzem.