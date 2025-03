Víc jader než Apple M4 Pro? Příští počítačový Snapdragon má být výkonná bestie

Qualcomm chystá svůj dosud nejvýkonnější počítačový procesor

Údajně bude mít 18 jader a přinese podporu až 48 GB RAM

Do prvních počítačů by se měl dostat někdy v příštím roce

Loni před letními prázdninami přišly na trh první osobní počítače s novou generací počítačových procesorů od Qualcommu, jejichž hlavním benefitem je výkonná neurální jednotka pro lokální AI výpočty a také vysoká energetická účinnost zabezpečující dlouhou výdrž na jedno nabití. I přes potíže s nekompatibilitou některých x86 aplikací a většiny her se jedná o povedené čipy, které postačují na většinu běžných úkonů. Podle zasvěcených zdrojů Qualcomm chystá pokračovatele, který by měl být určen do výkonnějších pracovních stanic.

Snapdragon X Elite druhé generace: víc jader než Apple M4 Pro

Rodina počítačových procesorů Qualcomm Snapdragon X obsahuje několik modelů rozdělených do tří hlavních skupin:

Snapdragon X Elite : 12 procesorových jader s taktem 3,4 až 3,8 GHz,

grafický výkon 3,8 až 4,6 TOPS

: 12 procesorových jader s taktem 3,4 až 3,8 GHz, grafický výkon 3,8 až 4,6 TOPS Snapdragon X Plus : 8 až 10 procesorových jader s taktem 3,2 až 3,4 GHz,

grafický výkon 1,7 až 3,8 TOPS

: 8 až 10 procesorových jader s taktem 3,2 až 3,4 GHz, grafický výkon 1,7 až 3,8 TOPS Snapdragon X: 8 procesorových jader s taktem 3,0 GHz,

grafický výkon 17 TOPS

Společným jmenovatelem všech procesorů je neurální jednotka s výkonem 45 TOPS splňující minimální požadavky podmínky počítačů Copilot+ PC.

Podle serveru WinFuture.de chystá Qualcomm nový procesor s interním označením SC8480XP, který pravděpodobně bude označován jako Snapdragon X Elite Gen 2. Tento čip má být určen do stolních počítačů a špičkových notebooků, neboť se svým výkonem vyrovná té nejlepší konkurenci. Čip bude údajně obsahovat hned 18 procesorových jader Oryon V3, bohužel zatím nevíme, zda budou všechna jádra stejná a jaký bude jejich takt.

Procesor má nicméně existovat ve variantě s vysokým TDP (údajně překročí 80 wattů první generace Snapdragon X Elite), takže se dá předpokládat, že takty jader budou vysoké. Naznačuje to i údaj, že Qualcomm svoji novinku testuje ve spojení s velkým chladícím systémem opatřeným 120mm ventilátorem. Z dostupných informací se také zdá, že Qualcomm u svých počítačových procesorů přeskočí generaci jader Oryon V2, ze kterých je sestaven mobilní čip Snapdragon 8 Elite, takže mezigenerační skok ve výkonu by mohl být skutečně obrovský.

Druhá generace Snapdragonu X Elite je údajně v testovacích jednotkách spárována se 48 GB RAM a 1TB SSD úložištěm – v importních databázích se dokonce hovoří o „SIP“, tedy systém-in-package, což znamená, že balení s procesorem obsahuje jak RAM, tak paměťový čip. Čip by také mělo být možné párovat s externími grafickými kartami.

A kdy se druhé generace Snapdragonu X Elite dočkáme? Podle WinFuture.de se pravděpodobně dočkáme až příští rok, ovšem nevylučujeme, že slavnostní premiéra se odehraje už letos na podzim na tradičním havajském summitu Qualcommu.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?