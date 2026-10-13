Velký test bezplatných AI: dva vítězové a jedno velké zklamání

- Sedm bezplatných AI jsme nechali vybrat telefon, naplánovat rodinný výlet a rozdělit nákup dárků
- Při výběru telefonu některé služby slevily z požadavků, přestože vyhovující model existoval
- Nejvíc oprav potřebovaly výlety; při nákupu dárků čtyři služby daly správnou odpověď
- První místo sdílejí ChatGPT a Grok, ani jeden však nezvládl všechny úlohy bez chyb
Osm set korun navíc za stejné dárky. Tak by dopadl nákup podle dvou odpovědí v našem testu AI v bezplatném režimu. Gemini přitom u své dražší varianty garantovalo nejnižší možnou cenu. Claude přidal vysvětlení, proč už víc ušetřit nejde. Oba závěry zněly přesvědčivě a oba byly špatně.
Kromě naplánování nákupu jsem sedmi službám svěřil výběr telefonu do deseti tisíc a sobotní výlet pro rodinu z Prahy. ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Copilot, Meta AI a Grok měly nabídnout konkrétní pomoc: jeden vhodný model, použitelný itinerář a nejlevnější rozdělení objednávek.
Hodnotím, jak si bezplatné služby poradily s těmito třemi úlohami a kolik práce po jejich odpovědích člověku zbývá. Všechny úlohy mají stejnou váhu, nejvíc rozhoduje správnost a dodržení podmínek.
Telefon do deseti tisíc: zadání splnit šlo
Při výběru telefonu jsem chtěl zjistit, zda AI dokáže najít menší model s dobrou výbavou, aniž bych musel navýšit rozpočet nebo oželet některou z požadovaných funkcí. Zadání znělo:
Hledám nový telefon s Androidem do 10 000 Kč. Nechci velkou lopatu, telefon nosím pořád v kapse a raději bych měl displej s úhlopříčkou kolem 6,3 palce. Často fotím děti a zvířata z větší vzdálenosti, takže bych chtěl skutečný optický zoom, ne jen digitální výřez. Mám doma i v autě bezdrátové nabíječky, na cestách používám eSIM a 128 GB už mi nestačí. Telefon používám celý den na navigaci a focení, takže chci baterii alespoň 5 000 mAh. Telefon občas zmokne nebo se dostane do kontaktu s vodou, takže chci i pořádnou odolnost. Vyber mi jeden konkrétní model, který se teď dá v Česku skutečně koupit do 10 tisíc.
Velikost kolem 6,3 palce jsem vyjádřil jako přání, kapacitu alespoň 5 000 mAh jako podmínku. U optického zoomu jsem výslovně vyloučil náhradu digitálním výřezem. Nabídnout o něco větší telefon proto není stejný prohřešek jako doporučit baterii pod limitem nebo chybějící teleobjektiv nahradit digitálním přiblížením.
Vyhovuje například Motorola Edge 60 Neo. Má 6,36palcový displej, 5 000mAh baterii, teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením a optickou stabilizací, bezdrátové nabíjení, eSIM, nejméně 256 GB úložiště a krytí IP68/IP69. V době srovnání se nový 8/256GB kus nabízel za 7 299 Kč. Požadovanou kombinaci tedy šlo pořídit s rezervou pod deseti tisíci.
ChatGPT a Claude našly vhodný model
ChatGPT doporučil Edge 60 Neo s 256GB úložištěm, stejně tak Claude. Obě služby tedy ušetřily podstatnou část hledání. Uživatel dostal rozumného kandidáta, u kterého nemusel hned škrtat některou ze svých potřeb.
Claude také správně uvedl 5 000 mAh pro českou verzi a odlišil ji od jiné regionální varianty. ChatGPT v tom měl větší zmatek: české variantě připsal 5 200 mAh a uváděl IP69K místo IP69. Hlavní výběr tím nepřestal dávat smysl, tabulku parametrů bych však od něj nepřebíral bez kontroly.
Gemini a Copilot slevily z požadavků
Gemini začalo Motorolou Edge 50 Neo. Uprostřed výčtu jejích vlastností však přešlo k tvrzení, že telefon s požadovanou kombinací v dané ceně neexistuje. Jako jednu z příčin uvedlo, že do menšího těla se tak velký akumulátor fyzicky nevejde. Do Edge 60 Neo se přitom vešel.
Nakonec doporučilo Google Pixel 8a 8/256 GB. Gemini poctivě přiznalo, že Pixel nemá optický teleobjektiv a že jeho baterie má 4 492 mAh. Jenže teleobjektiv i nejméně 5 000 mAh jsem výslovně požadoval. Nabídka digitálního přiblížení a ujištění o výdrži chybějící parametry nenahradily.
Copilot udělal menší, ale stále podstatný ústupek. Doporučil Edge 50 Neo 8/256 GB a rovnou upozornil na 4 310 mAh místo zadaných pěti tisíc. Otevřenost mu přičítám k dobru. Doporučení ovšem nesplňuje pevnou podmínku a uživatel by musel hledat dál, nebo ji změnit.
Repas a větší telefony
Perplexity našlo Pixel 8 Pro 12/256 GB za 9 990 Kč. Má skutečný teleobjektiv a potřebnou výbavu, ale navržený kus byl repasovaný. Odpověď to neskrývala, dokonce upozornila na roční záruku i nutnost zkontrolovat stav baterie. Přesto je to zásadní změna proti slovu „nový“ v první větě zadání. Navíc má 6,7palcový displej.
Meta AI a Grok nabídly Motorolu Edge 60 Pro a obě služby upozornily na její 6,7palcový displej. Takový návrh bych jako větší alternativu přijal: upřednostňuje výbavu a baterii před pohodlím v kapse. Hlavní výhrada je, že služby přehlédly menší vyhovující Neo. Meta navíc tvrdila, že kompaktní varianta požadovanou kombinaci nenabídne. Výběr telefonu proto nejlépe zvládly ChatGPT a Claude; ostatní po mně chtěly zbytečný ústupek.
Rodinný výlet: hezký cíl ještě není hotový plán
U telefonu se dalo porovnat několik parametrů. Při plánování výletu je potřeba sladit jízdní řád, vzdálenost, věk dětí a vstupné. Chyba v jediném z těchto údajů může změnit celý den.
Naplánuj nám jednodenní sobotní výlet z Prahy pro dva dospělé a děti ve věku 6 a 16 let. Chceme vyrazit do přírody a cestou vidět jednu zajímavost. Pojedeme veřejnou dopravou, vyrazit můžeme nejdřív v 8 hodin a v Praze chceme být zpátky do 19 hodin. Celkem chceme ujít nejvýše 5 kilometrů. Za zpáteční dopravu a případné vstupné všech čtyř můžeme dát dohromady 1 000 Kč. Vyber jeden konkrétní výlet na 3. října 2026, napiš spoje tam i zpět, pěší trasu, časový plán a celkovou cenu a krátce vysvětli, čím bude výlet zajímavý pro obě děti.
Splnit se dá i tato kombinace. Rodina může vyjet z Opatova autobusem 363 v 9:15, v 9:31 vystoupit v Průhonicích a projít základní okruh parkem. Ten vede od zámku kolem Podzámeckého rybníka na Hlavní vyhlídku s výhledem zpět na zámek. Z Průhonic se rodina vrátí spojem v 15:19 s příjezdem na Opatov v 15:34. Parkový okruh měří 2,5 km, s přístupem a rezervou počítám přibližně čtyři. Doprava z Opatova a zpět včetně vstupu vychází pro rodinu na 862 Kč, z toho 590 Kč za park. U šestnáctiletého počítám s plným vstupným, bez studentské slevy. Cestu z domova na Opatov a zpět je potřeba připočítat.
Na Karlštejn nestačil rozpočet, k Americe neseděly spoje
Copilot sestavil lákavý program: hrad Karlštejn, prohlídka a vyhlídka na lom Velká Amerika. Do zadaného rozpočtu se však nevešel. Správně uvedl 780 Kč za prohlídku hradu, ale přidal jen 200 Kč za rodinnou dopravu. Při použitém spojení z hlavního nádraží stojí standardní zpáteční jízdné v aplikaci PID Lítačka jen pro dva dospělé 288 Kč. Se vstupným už je to 1 068 Kč, ještě před jízdenkami dětí. Aby rodina dodržela tisícikorunový limit, musela by změnit program.
K lomům Amerika poslala rodinu i Meta AI. Cestu se pokusila zkrátit autobusem 878 od karlštejnského nádraží do Mořiny, což by jako nápad dávalo smysl. Její konkrétní ranní vlak a navazující autobus ale neodpovídaly jízdním řádům. V plánu se objevila i zastávka „Mořina, obec“, kterou uvedená linka pod tímto názvem neobsluhuje. Inspiraci na cíl bych si nechal, dopravu sestavil znovu.
Na Cyklohráček i do Dobřichovic ve špatný čas
Perplexity přišlo s jedním z nejlepších nápadů pro věkově rozdílné děti: Cyklohráček a zřícenina Okoř. Pro šestiletého je zážitkem už vlak s hrami, staršího může zaujmout hrad a procházka. Jenže rodinu poslalo na hlavní nádraží k odjezdu v 8:52. V den výletu měl Cyklohráček kvůli výluce vyjíždět z Bubnů v 9:11.
Chyba pokračovala na zpáteční cestě, kde odpověď uváděla odjezd z Kovár v 16:28 místo 17:26. A pěší trasa z železniční stanice Noutonice přes Okoř do Kovár měří podle mapového plánovače i v rychlé variantě přibližně 5,7 km, ještě bez procházení hradu. Slibovaných 4,5 až 5 km tedy neplatí a trasa překračuje limit. Rodina by musela vyhledat správné spoje a zkrátit trasu.
ChatGPT zvolil klidnější Dobřichovice: zámek, Berounku, piknik a trhy. Ze dvou nabízených trhů připadl na 3. října jen MINT Market, farmářské trhy byly jindy. Neseděl ani ranní spoj 8:39 z hlavního nádraží s příjezdem v 9:07. Procházka podél řeky se dá upravit podle sil dětí, odpověď ale neurčila dost přesně, kde se otočit, aby její součet 4,3 km spolehlivě platil.
Chyba se objevila i v jízdném. Šestnáctiletému přiznal ChatGPT poloviční cenu na celou cestu z hlavního nádraží, přestože juniorská sleva neplatí v pražském pásmu P. Rodinný rozpočet by proto potřeboval přepočítat.
Rodinné rozpočty se rozcházejí s ceníky
Gemini navrhlo Senohraby a zříceninu Zlenice. Příroda, voda a volně přístupná zajímavost odpovídají přání rodiny. U konkrétních spojů a peněz už to bylo horší: vlaku Os 2525 připsalo odjezd z Prahy v 8:38, přestože měl odjíždět v 9:21. Také čas zpátečního vlaku neseděl.
Rozpočet pak postavilo na 75% slevě pro šestileté dítě. Taková sleva do použitého tarifu nepatří. Celkových 274 Kč za všechny čtyři nevystačí ani na standardní zpáteční jízdné dvou dospělých v aplikaci PID Lítačka, které zde činí 288 Kč.
Claude také zvolil Okoř a procházku směrem k Malým Číčovicím. Autobusové spoje linky 414 tam i zpět uvedl správně a pro obě děti našel konkrétní důvody, proč by je místo mohlo bavit.
U vstupného však vycházel z několika starých ceníků a uvedl rozpětí od 185 do 430 Kč. Jednotlivé vstupenky by naši rodinu stály 480 Kč bez studentské slevy pro šestnáctiletého; šestileté dítě má vstup zdarma. Na rozdílné údaje ve zdrojích sice Claude upozornil, konkrétní cenu pro rodinu ale neurčil. Stejně jako ChatGPT také přiznal šestnáctiletému poloviční jízdné na celou cestu, přestože regionální sleva neplatí pro pražskou část.
Grok vybral Průhonice, tedy cíl, na kterém lze naše požadavky dobře splnit. Jenže konkrétní spoje nahradil přibližnými časy: odjezd autobusu kolem 8:40, návrat mezi 16:30 a 17:00. U trasy uvedl jen rozpětí vzdáleností a výběr okruhu nechal na rodině, místo aby určil jednu cestu do pěti kilometrů.
Navíc si odporoval ve vstupném. Nejprve ho správně spočítal na 540 až 590 Kč podle toho, zda má šestnáctiletý nárok na studentskou slevu, v souhrnu ale částku snížil na 430 až 590 Kč. Rodinná vstupenka za 430 Kč přitom naši čtveřici sama nepokryje, protože starší dítě už nespadá do jejího věkového rozmezí. Návrh Groku se dá poměrně snadno dopracovat, za hotový plán bych ho ale nevydával.
Nejlevnější nákup vyžaduje víc než správné sčítání
U nákupu dárků už služby nemusely hledat aktuální nabídky ani jízdní řády. Vše potřebné bylo v zadání. Rozhodovalo, jestli správně pochopí slevu a dokážou porovnat možné objednávky.
Kupuji osm dárků za 2 000, 1 800, 1 600, 1 400, 1 200, 1 000, 800 a 600 Kč. E-shop dává při nákupu 3 až 5 kusů nejlevnější zdarma, při 6 až 8 kusech dva nejlevnější zdarma. Každá objednávka má dopravu 299 Kč, od 3 000 Kč po slevě zdarma. Objednávek můžu udělat víc, každý dárek chci právě jednou. Jak je rozdělit, abych celkem zaplatil nejméně? Uveď objednávky a konečnou cenu.
Správné minimum je 8 200 Kč. Do první objednávky patří tři nejdražší dárky: 2 000, 1 800 a 1 600 Kč. Poslední z nich je v této trojici nejlevnější, dostaneme ho zdarma a zaplatíme 3 800 Kč. Druhá objednávka obsahuje zbývajících pět dárků za 1 400, 1 200, 1 000, 800 a 600 Kč. Po odečtení šestistovky stojí 4 400 Kč. Obě platby jsou nad hranicí pro dopravu zdarma.
Takto odpověděly Meta AI, Perplexity, Grok a ChatGPT. První tři zvládly hlavní řešení bez podstatné vady. Perplexity ho přehledně rozepsalo do tabulky, Grok přidal užitečné srovnání s dalšími rozděleními. Meta správně uvedla i to, že jde o jediné optimum, pokud nepočítáme prohození pořadí objednávek.
ChatGPT doporučil stejné správné skupiny, ale ve vedlejším porovnání chybně napsal, že jedna společná objednávka stojí 8 600 Kč. Ve skutečnosti je to 9 000 Kč: ze součtu 10 400 Kč se odečte 800 a 600 Kč. Kdo by následoval hlavní radu ChatGPT, zaplatil by správně. Rozdělením by ale ušetřil 800 korun místo uvedených čtyř set.
Tři služby slíbily minimum, které nenašly
Claude doporučil koupit všech osm kusů najednou za 9 000 Kč. Správně si všiml, že zdarma lze získat nejvýše dva dárky. Z toho ale chybně vyvodil, že největší úsporu tvoří dva nejlevnější kusy z celého nákupu, tedy 600 a 800 Kč.
Sleva se přitom posuzuje v každé objednávce zvlášť. Jakmile oddělíme tři nejdražší dárky, nejlevnějším kusem v této trojici bude dárek za 1 600 Kč. Claude tuto možnost přehlédl a ještě mě ujistil, že rozdělením nic nezískám a jen budu mít víc balíků. Jeho hlavní rada by stála o 800 Kč navíc.
Gemini došlo ke stejné konečné částce 9 000 Kč, jen doporučilo dvě objednávky po čtyřech kusech. Rozdělilo je tak, aby zdarma vyšly dárky za 600 a 800 Kč. Na konci výslovně uvedlo, že toto rozdělení „garantuje minimální možnou částku“. Služba slíbila optimum, které nenašla.
Copilot byl blíž. Levnější čtyři dárky seskupil do objednávky za 3 000 Kč po slevě, dražší čtyři do druhé za 5 400 Kč. Součet 8 400 Kč i doprava zdarma u obou objednávek odpovídají zadání. Selhalo až tvrzení, že jde o nejnižší možnou cenu. Rozdělení na tři a pět kusů je ještě o 200 Kč levnější.
ChatGPT a Grok se dělí o první místo
Žádná služba nedodala tři řešení, která bych mohl celá převzít. Proto nikdo nedostává osm ani více bodů z deseti.
|Pořadí
|Služba
|Známka
|Co rozhodlo
|1.–2.
|ChatGPT
|7/10
|Vhodný telefon a správný nákup; výlet potřebuje opravy, vedlejší údaje také
|1.–2.
|Grok
|7/10
|Bezchybný nákup, rozumný větší telefon a vhodný výletní cíl; itinerář zůstal nedotažený
|3.
|Meta AI
|6/10
|Správné nákupní minimum a větší telefon s upozorněním na rozměry; chybné spoje na výlet
|4.–5.
|Claude
|5/10
|Vhodný model telefonu a použitelný námět výletu; nákup o 800 Kč dražší
|4.–5.
|Perplexity
|5/10
|Správný nákup a nápaditý výlet; repas místo nového telefonu a chybné spoje i délka trasy
|6.
|Copilot
|4/10
|Baterie pod limitem, nevyhovující výlet a nákup o 200 Kč dražší
|7.
|Gemini
|3/10
|Telefon nesplní dvě pevné podmínky, výlet má chybné spoje i ceny a nákup stojí o 800 Kč víc
Pro výběr telefonu bych z těchto odpovědí zvolil ChatGPT nebo Claude. Obě služby totiž našly vhodný model. Grok a Meta AI doporučily větší telefon, přestože jsem hledal spíš kompaktní model.
U nákupu dárků bych se mohl řídit odpověďmi služeb Meta AI, Perplexity i Grok. Také rozdělení objednávek od ChatGPT bylo správné. Rozdíl mezi „nejlevnější ze všech“ a „nejlevnější v této objednávce“ činil osm set korun.
Na rodinný výlet bych podle žádné z odpovědí nevyrazil bez další práce. Plán od Claude má správné spoje, ale potřebuje přepočítat rozpočet. U Průhonic, které vybral Grok, bych doplnil konkrétní autobus a okruh a opravil souhrn vstupného. Cyklohráček od Perplexity si zaslouží místo v zásobníku nápadů, v plánu bych ale musel opravit výchozí nádraží, odjezdy i pěší trasu. Rozdíl mezi inspirací a hotovou službou je v tomto testu velmi konkrétní: správné nádraží, délka cesty, kterou zvládne šestileté dítě, a částka, kterou rodina skutečně zaplatí.
Bezplatné režimy v tomto testu pomohly s výběrem telefonu i výpočtem nákupu, u složitějšího plánování ale nechaly dost práce na uživateli. Placené verze mohou nabídnout pokročilejší modely a režimy, které před odpovědí věnují více času přemýšlení. Mohou tak porovnat více možností a znovu projít vlastní postup. Právě u dárků by to mohlo pomoci: místo rychlého závěru, že levněji nakoupit nejde, důkladněji prověřit různá rozdělení objednávek. U výletu musí k delšímu uvažování přibýt i správné údaje o spojích a cenách. Delší čekání na odpověď se pak může vyplatit, pokud ušetří následné přepočítávání slev a opravování itineráře.