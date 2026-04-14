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Velkolepý návrat do hry: Lenovo oživuje své herní telefony Legion

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 14. 4. 19:00
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Lenovo Legion teaser
  • Značka Lenovo před lety opustila mobilní segment a přestala produkovat telefony
  • Nyní ale tento čínský výrobce chystá velký návrat, a to již velmi brzy
  • Do byznysu se vrátí prostřednictvím nového herního telefonu z řady Legion

Segment herních telefonů zažívá velmi turbulentní období. Před pár lety byl v rozmachu a své herní telefony nabízelo velké množství výrobců, včetně společnosti Lenovo. Většina větších značek ale z tohoto specializovaného segmentu postupem času vycouvala a naposledy, jen pár měsíců nazpět, to byl Asus, jeden z největších hráčů. Lenovo přestalo tento typ mobilů vyrábět v roce 2022, ale nyní je zpět ve hře.

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Lenovo hlásí velký návrat

Lenovo se v minulosti řadilo mezi poměrně velké mobilní výrobce, ale postupem času si ponechalo jen pár herních telefonů a poslední model s označením Legion Y70 dorazil v roce 2022. O rok později tato tradiční značka oznámila, že s výrobou telefonů nadobro končí, a své aktivity v této oblasti ukončila.

Lenovo Legion Y70 z roku 2022
Lenovo Legion Y70 z roku 2022

Nyní se ale vrací zpět do hry, a to doslova. Lenovo na sociální síti Weibo zveřejnilo krátký teaser lákající na novou generaci herního modelu z řady Legion. Nový model se bude jmenovat Y70, a značka tedy začne tam, kde před třemi lety skončila. Moc informací o této novince nevíme, ale teaser zmiňuje novou éru AI hraní a bohatý ekosystém řady Legion.

Herní telefon s vizáží Motoroly?

Kromě teaseru se na internet dostala i první fotografie, která zachycuje Lenovo Legion Y70 naživo. Design modulu fotoaparátu se vám možná bude zdát trochu povědomý, a pokud si říkáte, že vypadá trochu jako Motorola, tak to není jen zdání. Lenovo totiž tuto značku již pár let vlastní a použití tohoto známého a prověřeného designu se přímo nabízí.

Takto by měla herní novinka od Lenova vypadat
Takto by měla herní novinka od Lenova vypadat

Ohledně hardwaru bohužel nevíme nic, lze však předpokládat, že telefon bude pohánět vrcholný procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Elite Gen 5. Můžeme očekávat také bleskově rychlý displej, klidně s frekvencí 144 nebo 165 Hz, a pořádně velkou baterii s rychlým nabíjením. Informace týkající se výbavy ale určitě ještě do premiéry uniknou.



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Premiéra se blíží

Zveřejněný teaser prozradil, že se modelu Lenovo Legion Y70 dočkáme v průběhu května 2026, tedy již příští měsíc. Prozatím se bohužel neví, zda se dostane i mimo Čínu, a ve hvězdách zůstává také jeho cena. Co se konkurence týče, její řady v poslední době výrazně prořídly a jediným konkurentem bude pravděpodobně RedMagic 11 Pro od firmy ZTE.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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