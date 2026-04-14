Velkolepý návrat do hry: Lenovo oživuje své herní telefony Legion

- Značka Lenovo před lety opustila mobilní segment a přestala produkovat telefony
- Nyní ale tento čínský výrobce chystá velký návrat, a to již velmi brzy
- Do byznysu se vrátí prostřednictvím nového herního telefonu z řady Legion
Segment herních telefonů zažívá velmi turbulentní období. Před pár lety byl v rozmachu a své herní telefony nabízelo velké množství výrobců, včetně společnosti Lenovo. Většina větších značek ale z tohoto specializovaného segmentu postupem času vycouvala a naposledy, jen pár měsíců nazpět, to byl Asus, jeden z největších hráčů. Lenovo přestalo tento typ mobilů vyrábět v roce 2022, ale nyní je zpět ve hře.
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Lenovo se v minulosti řadilo mezi poměrně velké mobilní výrobce, ale postupem času si ponechalo jen pár herních telefonů a poslední model s označením Legion Y70 dorazil v roce 2022. O rok později tato tradiční značka oznámila, že s výrobou telefonů nadobro končí, a své aktivity v této oblasti ukončila.
Nyní se ale vrací zpět do hry, a to doslova. Lenovo na sociální síti Weibo zveřejnilo krátký teaser lákající na novou generaci herního modelu z řady Legion. Nový model se bude jmenovat Y70, a značka tedy začne tam, kde před třemi lety skončila. Moc informací o této novince nevíme, ale teaser zmiňuje novou éru AI hraní a bohatý ekosystém řady Legion.
Herní telefon s vizáží Motoroly?
Kromě teaseru se na internet dostala i první fotografie, která zachycuje Lenovo Legion Y70 naživo. Design modulu fotoaparátu se vám možná bude zdát trochu povědomý, a pokud si říkáte, že vypadá trochu jako Motorola, tak to není jen zdání. Lenovo totiž tuto značku již pár let vlastní a použití tohoto známého a prověřeného designu se přímo nabízí.
Ohledně hardwaru bohužel nevíme nic, lze však předpokládat, že telefon bude pohánět vrcholný procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Elite Gen 5. Můžeme očekávat také bleskově rychlý displej, klidně s frekvencí 144 nebo 165 Hz, a pořádně velkou baterii s rychlým nabíjením. Informace týkající se výbavy ale určitě ještě do premiéry uniknou.
Premiéra se blíží
Zveřejněný teaser prozradil, že se modelu Lenovo Legion Y70 dočkáme v průběhu května 2026, tedy již příští měsíc. Prozatím se bohužel neví, zda se dostane i mimo Čínu, a ve hvězdách zůstává také jeho cena. Co se konkurence týče, její řady v poslední době výrazně prořídly a jediným konkurentem bude pravděpodobně RedMagic 11 Pro od firmy ZTE.