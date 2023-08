Velké překvapení pro fanoušky Assassin’s Creed. Mirage dorazí dříve, než se čekalo

Chystaný díl ze série Assassin’s Creed vyjde o týden dříve

O důvodech Ubisoft mlčí, pro hráče jde nicméně o skvělou zprávu

Doufejme, že se nebude opakovat podobná situace jako s Unity

Zabijácká videoherní série Assassin’s Creed od francouzského vydavatele Ubisoft patří mezi nejpopulárnější na světě. Každy díl se může pyšnit milionovými prodeji, a není proto divu, že další přírůsty do série jsou bedlivě sledovány. Po trojici her s podtituly Origins, Odyssey a Valhalla, které svým zpracováním udaly trochu jiný směr, se Ubisoft hodlá v následujícím pokračování vrátit zpátky ke kořenům – Mirage se má svým zasazením nejen odehrávat na středověkém Blízkém východě, stejně jako první díl, ale dojít by mělo i ke zjednodušení hratelnosti.

Datum vydání Mirage se posunulo o týden

Konkrétně má jádro hry být soustředěno okolo Bagdádu, kde se budete prohánět v kůži asasína Basima Ibn Ishaqa, známého už z Valhally. Vývojáři přislíbili, že v dílu Mirage potlačí RPG prvky typické pro předchozí tři díly a pokusí se titul více přiblížit stylu dřívějších dílů, které mnohem více vsázely na prvky akčních adventur. Nakolik se vývojářům podaří zachytit ducha prvního dílu, si nicméně budeme muset chvíli počkat.

Dobrou zprávou ovšem je, že čekání bude kratší, než se původně očekávalo. Ubisoft sice stanovil datum vydání na 12. října, avšak nyní se rozhodl k poměrně netradičnímu kroku – vydání posunul o týden dopředu na 5. října. Obvyklé přitom je, že se datum vydání velkých titulů posouvá opačným směrem, aby měli vývojáři více času hru dokončit či odladit veškeré chyby.

Co konkrétně vede Ubisoft k posunutí data vydání, není známo, avšak jedno z pravděpodobných vysvětlení je fakt, že letošní říjen bude herními novinkami poměrně přeplněný – na vydání jsou v tomto měsíci plánovány hry jako Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2 nebo Super Mario Bros. Wonder. Ubisoft tak pravděpodobně chce co nejméně soupeřit s ostatními tituly o pozornost hráčů a především o jejich peníze. Doufejme jen, že Francouzi stihnou díl dokončit se vším všudy a že se nebude opakovat podobné fiasko jako v případě Unity.