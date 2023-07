Assassin’s Creed Mirage dostane speciální příslušenství. Díky této košili ucítíte každé bodnutí

Společnost Ubisoft pro hráče Assassin’s Creed Mirage připravila originální příslušenství

Jedná se o speciální košili, jejíž nositel díky haptické odezvě na svém těle ucítí údajně každý pohyb ve hře

Haptická odezva však nereaguje pouze na rozdané údery, ale také na ty obdržené

Navzdory setrvalému pokroku na poli virtuální reality máme stále poměrně daleko k fiktivní technologii Animus, která se objevuje v populární sérii Assassin’s Creed a která uživatelům umožňuje prožít (mnohdy velmi násilnou) historii vlastních předků. S příchodem nejnovějšího dílu s podtitulem Mirage se však Ubisoft pokusí hráčům tento zážitek alespoň zčásti zprostředkovat díky speciální košili a haptickou odezvou.

Až na kůži

S The OWO Haptic Gaming System se můžete setkat v různých sestavách s virtuální realitou, v nichž slouží k poskytovaní fyzické odezvy na těle hráčů na základě dění ve hře. Mirage sice není VR titul, přesto se však Ubisoft spojil s výrobcem haptické košile a společně uvedou na trh speciální úbor s motivem hry. Haptická odezva by navíc měla být napojená na většinu herních mechanismů a podle webových stránek společnosti OWO „hráči během likvidace nepřátel ucítí každý pohyb s vysokou přesností.“

Hráči by však zároveň měli mít na paměti, že totéž platí také pro každý obdržený úder. Pokud jste tedy někdy přemýšleli nad tím, jaké to je, když vám někdo bodne kudlu do zad, je toto příslušenství možná právě pro vás.

Assassin’s Creed Mirage se vrací ke kořenům série. Tvůrci slibují ústup od RPG prvků z posledních dílů, větší důraz na kradmý přístup při plnění misí či návrat do městského prostředí, v němž bude možné naplno využít akrobatické schopnosti hlavního hrdiny Basima, kterého si fanoušci oblíbili v předešlém dílu s podtitulem Valhalla. Mirage se odehrává desítky let před událostmi Valhally a je příběhem o dospívání Basima Ibn Ishaqa, pouličního zloděje, který se pod vedením mentorky Roshany stává členem řádu asasínů. Hra vychází 12. října pro PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a PC.