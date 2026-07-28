Zaplaťte parkování, jinak máte problém. Českem se valí nová vlna podvodných SMS, lidé přicházejí o tisíce korun

- Českem se šíří další vlna podvodných zpráv, tentokrát upozorňují na dluh za parkování
- Podvodná doména registrovaná v Číně se přitom sofistikovaně vydává za známou službu Easy Park
- Na podvod naletěla žena ze severu Čech, přišla „naštěstí“ pouze o několik tisíc korun
Policie České republiky informovala v pátek o případu internetového podvodu, který cílí zejména na motoristy a tváří se jako nevinná SMS zpráva o nezaplaceném parkování. Jde o další případ podvodné kampaně, která cílí na široké spektrum uživatelů a tváří se jako relevantní sdělení. Policisté již evidují minimálně jeden případ, kdy důvěřivá žena na podvod přistoupila a přišla o několik tisíc korun.
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Podvodná SMSka ohledně parkování
Kriminalisté z Libereckého kraje upozornili na tuto formu podvodné SMS zprávy (tzv. smishing) poté, co žena z Žandova u České Lípy na zprávu reagovala, otevřela podvodný odkaz a zadala tam údaje od své platební karty. To vše v domnění, že skutečně někde zapomněla zaplatit za parkování.
Pokud vám přijde do telefonu tato sms, smažte ji ‼️ Obsahuje odkaz na podvržené stránky. Odesílatel "Park" v nich požaduje vyplnit údaje k vaší platební kartě včetně CVV kódu. Oznamovatelka z Českolipska je poskytla a přišla o tisíce korun. #policielbk pic.twitter.com/ectS2ICokh
— Policie ČR (@PolicieCZ) July 24, 2026
Druhý den se zhrozila, protože jí z účtu zmizelo několik tisíc korun, jak informují policisté v tiskové zprávě. Poškozená žena ze severu Čech si naštěstí včas uvědomila svou chybu, kartu nechala zablokovat, díky čemuž škoda nenarostla víc. „Případ jsme kvalifikovali jako přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku v souběhu s přečinem neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací,“ uvedla Ivana Baláková z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Co je to phishing?
Phishing je kybernetický podvod, při kterém se útočník vydává za důvěryhodnou osobu nebo organizaci s cílem získat citlivé údaje oběti, jako jsou přihlašovací údaje, čísla platebních karet nebo jiné osobní informace.
Útok často probíhá prostřednictvím falešných e-mailů, SMS zpráv nebo webových stránek, které se tváří jako legitimní. Cílem phishingu je přimět uživatele k prozrazení informací, stažení škodlivého softwaru nebo provedení finanční transakce.
Jedno zrádné písmenko
Zpráva je o to nebezpečnější, že se šikovně vydává za velmi oblíbenou parkovací aplikaci EasyPark. Uživatele v první chvíli nenapadne, že jde o podvod, protože zpráva nepřichází z podezřelé e-mailové adresy nebo zahraničního čísla – v políčku odesílatel se objeví pouze „Park“. Samotný odkaz pak vede na stránku „easyapark.com/cs“.
Oproti skutečnému webu parkovací aplikace tam přebývá jedno písmenko (podvodná praktika tzv. typosquatting), takhle vypadá legitimní web služby EasyPark: easypark.com/cs-cz. Podvodnou stránku se nám již najít nepodařilo, byla totiž zablokovaná a prohlížeč před vstoupením upozorní, že „web po vás může požadovat něco nebezpečeného, jako třeba instalovat cizí software, nebo zadávat osobní údaje, jako jsou telefonní čísla, hesla nebo platební údaje“.
Podle registru domén WHOIS byla „easyapark.com“ zaregistrována teprve 20. července 2026, tedy jen několik dní před zachycením podvodné kampaně. Registrace proběhla prostřednictvím společnosti Dominet a Alibaba Cloud, přičemž ve veřejném WHOIS výpisu je jako země držitele uvedena Čína. Skutečná identita podvodníků, kteří za doménou stojí, zůstává skrytá. Vzhledem k tomu, že služba Easy Park funguje ve 20 zemích světa, je pravděpodobné, že útočníci z Číny cílí mnohem dál než jen na české uživatele.