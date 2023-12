Vědci v Číně odhalili neviditelný plášť. Funguje překvapivě dobře

Blíží se Vánoce a fanoušci Harryho Pottera si jistě vzpomenou, jaký dárek k nim dostal Harry, když byl poprvé v Bradavicích – neviditelný plášť po svém otci. A právě něco takového nyní ukázal čínský výzkumník Chu Junhao na akci Super Night of Science. Záběry z této akce sdílel později online.

Záběry ukazují muže, který v doprovodu dvou asistentů drží před sebou jakousi desku o ploše přibližně jednoho metru čtverečního a ukazuje, jak tento zvláštní materiál funguje. Asistenti desku nejprve položí před mužovy nohy, které jdou krásně vidět, jako kdyby deska byla z nějaké fólie.

China unveiled an actual, real life invisibility cloak. Which means they have had it for years now and maxed out its usage. Because only an idiot would announce to the world they have invisibility cloaks pic.twitter.com/aZCrTzvldj

— Dante (@DanteTheDon) December 7, 2023