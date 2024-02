Vědci stvořili unikátní umělou inteligenci. Podle mozku rozpozná muže od ženy

Stanfordští vědci vyvinuli unikátní model umělé inteligence

S 90% přesností dokáže určit, zda jste muž, či žena

Stačí jí k tomu pouhý sken mozku

Zní to téměř neuvěřitelně. V dnešní době, kdy se stírají rozdíly mezi pohlavími, boří se nejrůznější mýty o tom, že k něčemu jsou předurčeni muži, k jiným věcem ženy, vytvořil tým vědců ze Stanfordské laboratoře kognitivní a systémové neurovědy AI model, který dokáže poměrně přesně rozhodnout, jestli mu ukazujete sken mozku muže, či ženy. Svou studii publikovali v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Naší hlavní motivací byla skutečnost, že pohlaví hraje zásadní roli ve vývoji lidského mozku, ve stárnutí a v projevech psychiatrických a neurologických poruch,” uvedl v tiskové zprávě doktor Vinod Menon, profesor psychiatrie a behaviorálních věd a ředitel výše zmíněné laboratoře.

Stará (ne)známá věc

Vědci již dlouho diskutují o vlivu pohlaví člověka na uspořádání a funkci mozku. Přestože věděli, že pohlavní chromozomy ovlivňují působení hormonů, najít spojitosti právě mezi pohlavím a konkrétními rozdíly v mozku bylo náročné.

Předchozí výzkumy objevily jen malou shodu ve struktuře a funkcích mozku mužů a žen. Menon a jeho tým však využili pokročilou umělou inteligenci a velké soubory dat k analýze skenů mozku. Otestovali ji na 1 500 snímcích magnetické rezonance a model ve většině případů rozhodl správně. Podle Menona jde o robustní důkaz o vlivu pohlaví na strukturu lidského mozku.

Vědci se zaměřili na určité oblasti mozku, na kterých šlo nejlépe rozlišit, zda jde o muže, či ženu. Jednou z nich byla například tzv. klidová síť mozku (DMN), jež nám umožňuje přemýšlet o sobě samých, nebo třeba striatum a limbický systém. Tyto oblasti jsou zase důležité pro učení a odměňování.

Široké možnosti využití

Menon dále uvádí, že schopnost identifikace rozdílů mezi jednotlivými pohlavími ve zdravém mozku dospělého člověka je klíčová pro hlubší pochopení zranitelnosti pohlaví u psychiatrických a neurologických poruch. Model prý plánuje sdílet s dalšími výzkumníky.

„Naše modely umělé inteligence mají velmi široké využití. Dají se aplikovat například na hledání rozdílů v mozku spojených s poruchami učení nebo chování ve společnosti. Těmto aspektům bychom rádi porozuměli, abychom pomohli jednotlivcům přizpůsobit se těmto problémům a překonat je,“ uzavírá.