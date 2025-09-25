Vášnivý sběratel má na Steamu přes 40 tisíc her. Od Valve za to dostal speciální odměnu

- Vášnivý hráč s přezdívkou SonixLegends jako první pokořil hranici 40 tisíc vlastněných her na Steamu
- Za pokoření významného milníku obdržel od Valve speciální achievement určený těm nejvytrvalejším sběratelům
- Uznání herní komunity si vysloužil už v roce 2020, tehdy vlastnil přes 50 % všech her na Steamu
Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, že máte v knihovně na Steamu až příliš mnoho her, které jste dosud ani jednou nespustili, pak věřte, že v tom rozhodně nejste sami. Známý hráč s přezdívkou SonixLegend si vysloužil uznání herní komunity pro svou masivní kolekci na digitální platformě od Valve, která aktuálně čítá přes 40 tisíc titulů.
Pokoření neuvěřitelného milníku neuniklo ani provozovateli Steamu, společnosti Valve, která úsilí vytrvalého sběratele odměnila unikátním achievementem za 40 tisíc vlastněných her. V současnosti je tak Sonix jediným hráčem, který získal ocenění “Game Collector: 40,000+”, za který mu náleží přes 40 tisíc zkušenostních bodů na profil. Čtyřicetitisícovou hranici Sonix překonal 23. září. Od té doby už si stihl pořídit dalších 30 her.
Sběratel ze Šanghaje
V době psaní článku měl SonixLegend na svém účtu přesně 40 029 her a 22 137 DLC. Něco nám však říká, že po zveřejnění těchto řádků už budou uvedená čísla neplatná – vášnivý sběratel z Šanghaje zkrátka nakupuje s velkou chutí.
Do povědomí herní komunity se Sonix poprvé dostal před pěti lety, kdy vyšlo najevo, že vlastní neuvěřitelných 54 % ze všech her na Steamu. Od té doby se ale digitální obchod od Valve zaplavilo velké množství her nevalné kvality či kontroverzních titulů pro dospělé. Procento her, které Sonix na Steamu vlastní, tak neustále klesá.
Nejhranějším titulem legendárního PC hráče nadále zůstává kooperativní střílečka Alien Swarm, která je na digitálním tržišti paradoxně dostupná zdarma. Sonix ve hře dosud odehrál více než 550 hodin.