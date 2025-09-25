TOPlist

Vášnivý sběratel má na Steamu přes 40 tisíc her. Od Valve za to dostal speciální odměnu

Marek Bartík
Marek Bartík 25. 9. 6:00
0
Gabe Newell, zakladatel společnosti Valve (ilustrační obrázek)
  • Vášnivý hráč s přezdívkou SonixLegends jako první pokořil hranici 40 tisíc vlastněných her na Steamu
  • Za pokoření významného milníku obdržel od Valve speciální achievement určený těm nejvytrvalejším sběratelům
  • Uznání herní komunity si vysloužil už v roce 2020, tehdy vlastnil přes 50 % všech her na Steamu

Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, že máte v knihovně na Steamu až příliš mnoho her, které jste dosud ani jednou nespustili, pak věřte, že v tom rozhodně nejste sami. Známý hráč s přezdívkou SonixLegend si vysloužil uznání herní komunity pro svou masivní kolekci na digitální platformě od Valve, která aktuálně čítá přes 40 tisíc titulů.

Profil na Steamu uživatele SonixLegend
Za překročení 40 tisíc vlastněných her na Steamu získal uživatel Sonix speciální ocenění

Pokoření neuvěřitelného milníku neuniklo ani provozovateli Steamu, společnosti Valve, která úsilí vytrvalého sběratele odměnila unikátním achievementem za 40 tisíc vlastněných her. V současnosti je tak Sonix jediným hráčem, který získal ocenění “Game Collector: 40,000+”, za který mu náleží přes 40 tisíc zkušenostních bodů na profil. Čtyřicetitisícovou hranici Sonix překonal 23. září. Od té doby už si stihl pořídit dalších 30 her.

Sběratel ze Šanghaje

V době psaní článku měl SonixLegend na svém účtu přesně 40 029 her a 22 137 DLC. Něco nám však říká, že po zveřejnění těchto řádků už budou uvedená čísla neplatná – vášnivý sběratel z Šanghaje zkrátka nakupuje s velkou chutí.



Legendární Doom spuštěný na elektrickém vaporizéru



Nepřehlédněte

Herní nadšenci se opět vyřádili: legendárního Dooma spustili na vaporizéru

Do povědomí herní komunity se Sonix poprvé dostal před pěti lety, kdy vyšlo najevo, že vlastní neuvěřitelných 54 % ze všech her na Steamu. Od té doby se ale digitální obchod od Valve zaplavilo velké množství her nevalné kvality či kontroverzních titulů pro dospělé. Procento her, které Sonix na Steamu vlastní, tak neustále klesá.

Nejhranějším titulem legendárního PC hráče nadále zůstává kooperativní střílečka Alien Swarm, která je na digitálním tržišti paradoxně dostupná zdarma. Sonix ve hře dosud odehrál více než 550 hodin.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

iPhone 17 Pro Max v oranžové barvě
Jakým výkonem se nabíjí iPhone 17 Pro Max? K maximálnímu potenciálu potřebujete tyhle nabíječky
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 20:15
1
Displej Color E-Paper od Samsungu
Unikátní displej E-Paper od Samsungu ohromil fanoušky. Proč není i v telefonech, ptají se
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 19:30
3
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang obklopený penězi (ilustrační obrázek)
Souboj o budoucnost AI vrcholí, Nvidia investuje přes 100 miliard do OpenAI
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 18:00
3
Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro můžete mít brutálně levně, dáte za něj jen 279 Kč měsíčně
PR článek
PR článek PR článek včera 17:56

Kapitoly článku