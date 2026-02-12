Vaše profilovka na Facebooku ožije díky AI: bude se hýbat a zamává přátelům

- Facebook přichází s nášupem nových funkcí navázaných na umělou inteligenci
- AI nově umí rozpohybovat vaši profilovou fotku nebo přidat animované pozadí k textovému příspěvku
- Upravovat můžete také příběhy nebo vzpomínky, volba je jen na vás
Umělá inteligence postupně proniká do všech koutů internetu. Pochopitelně se nevyhnula ani sociálním sítím, což je patrné zejména na Muskově platformě X, kde se napevno zabydlel AI pomocník Grok. Uživatelé si z něj s trochou nadsázky udělali virtuálního džina z láhve, který prakticky v každém delším diskuzním vlákně neunavně odpovídá na všemožné dotazy. Hlubší integrace AI se nicméně už brzy dočkají také uživatelé Facebooku, kteří s její pomocí například rozpohybují profilový obrázek nebo vygenerují animovaná pozadí k textovým příspěvkům, aby je ve feedu jen tak někdo nepřehlédl.
Statický profilový obrázek budete moci efektně rozpohybovat s pomocí několika přednastavených animací, mezi nimiž nebude chybět například mávnutí rukou nebo symbol srdce, který můžete vidět v přiložené ukázce. Animace podle Mety fungují nejlépe na fotkách, které zachycují pouze jednu osobu čelem k fotoaparátu, s viditelnou tváří a prázdnýma rukama. Počet animací by se měl postupně rozšiřovat, přičemž další várka by měla být k dispozici v průběhu letošního roku.
AI vytuní stories i příspěvky na zeď
Budete-li chtít změnit styl příběhů nebo vzpomínek, pak postačí klepnout na možnost „Restyle“ a buď vyťukat požadované změny, nebo vybrat z přednastavených možností od Mety, mezi nimiž najdete například anime nebo low-poly. Textové příspěvky budete moci ozvláštnit novými animovanými pozadími – při psaní stačí klepnout na ikonku s písmenem A na barevném pozadí, která otevře nabídku různých stylů pozadí. Stačí si vybrat.
Facebook nadále zůstává obrovskou platformou s více než 2 miliardami aktivních uživatelů denně, byť jeho růst se v posledních letech výrazně spomalil. I proto se společnost Meta různými způsobí snaží udržet jeho kulturní relevanci. Sám Mark Zuckerberg loni prohlásil, že se chce „vrátit k původnímu Facebooku“. Sociální síť v boji o důvěru uživatelů například zavedla speciální feed pouze pro přátele, očištěný od algoritmického balastu.