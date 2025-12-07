Vánoční soutěž: vyhrajte tablet OnePlus v hodnotě 6 490 Kč

- Chcete vyhrát skvělý tablet OnePlus Pad Lite s podporou LTE připojení, který se standardně prodává za 6 490 Kč?
- Ve spolupráci s českým zastoupením značky OnePlus jsme pro vás připravili předvánoční soutěž
- Stačí jen přidat komentář pod příspěvek na našem Instagramu a jste ve hře!
Máme pro vás další soutěž o hodnotnou výhru, která bezesporu najde uplatnění v každé domácnosti a která vám nebo někomu z rodiny může udělat radost pod vánočním stromečkem. Výhra totiž výherci bude odeslána včas, aby stihla dorazit do Vánoc.
Na našem Instagramu @smartmania.cz jsme pro vás ve spolupráci se značkou OnePlus spustili soutěž, ve které můžete vyhrát praktický tablet OnePlus Pad Lite ve verzi 8/128 GB v elegantní barevné variantě Aero Blue, která navíc disponuje podporou LTE konektivity.
OnePlus Pad Lite je lehký, kompaktní a schopný tablet, který nabízí vše, co potřebujete pro každodenní práci, studium i odpočinek. Díky svému univerzálnímu provedení se perfektně hodí jak pro školáky, tak pro rodiče (ti mohou ocenit funkce Google Kids Space a dětský režim Kids Mode pro kontrolu) nebo kohokoli, kdo hledá cenově dostupný tablet.
Kromě toho nabízí 11″ Full HD displej, baterii s kapacitou 9 340 mAh a 33W dobíjením přes USB-C, systém OxygenOS 15 postavený na Androidu 15 a stereo reproduktory. Hnacím motorem je čipset MediaTek G100. Hmotnost tabletu je 530 gramů, rozměry jsou 166 × 255 × 7 mm.
Jak se do soutěže zapojit?
- Soutěž probíhá na našem Instagramu @smartmania.cz, konkrétně v tomto příspěvku
- Pod příspěvek stačí napsat odpověď na požadovanou otázku
- Abyste do soutěže mohli být zařazeni, je nutné sledovat na Instagramu náš profil @smartmania.cz
Pravidla soutěže
1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTmania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 026 64 569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 222000, jakožto provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).
2. Soutěž probíhá výhradně na instagramovém profilu @smartmania.cz. Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Instagram a společnosti Meta.
3. Soutěž se koná v termínu od 7. do 11. prosince 2025. Soutěžní pravidla jsou platná od 7. prosince 2025.
4. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky starší 18 let a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je nezletilý výherce povinen na žádost Pořadatele doložit.
5. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří správně odpoví na zadanou soutěžní otázku pod příspěvkem na Instagramu. Odpovědí na soutěžní otázku potvrzují souhlas s těmito pravidly.
6. Ze všech komentářů pod soutěžním příspěvkem na Instagramu bude po skončení soutěže náhodně vygenerován jeden výherce, který získá tablet OnePlus Pad Lite (8/128 GB, LTE, barva Aero Blue v hodnotě 6 490 Kč.
7. Výherce bude Pořadatelem soutěže kontaktován skrze soukromou zprávu na Instagramu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 24 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce (respektive název jeho profilu na Instagramu) bude po skončení soutěže zveřejněno v samostatném příspěvku na Instagramu a také pod soutěžním příspěvkem na Instagramu. Záznam z losování bude k dispozici na Instagram Stories.
8. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou = odeslat pouze jeden soutěžní komentář. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné odpovědi, soutěžící, kteří spadají do kategorie uvedené v odst. 15 těchto pravidel, a také ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově za účelem ovlivnění výsledků soutěže.
9. Podmínkou pro zapojení do soutěže je sledování profilů @smartmania.cz na Instagramu a odeslání odpovědi na soutěžní otázku do komentáře pod soutěžním příspěvkem na Instagramu.
10. Pořadatel soutěže se zavazuje, že údaje poskytnuté soutěžícími použije pouze pro vyhodnocení soutěže, a ne pro žádné jiné účely. Údaje, které získáme od výherce (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail), budou využity pouze pro účely odeslání výhry a archivovány maximálně po dobu 30 dní. Při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
11. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou. Soutěžící ani výherci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel má dále právo soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
12. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady a s převzetím i užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
13. V případě, že výherce na soukromou zprávu na Instagramu informující o výhře neodpoví do 48 hodin od jejího odeslání Pořadatelem, bude automaticky vygenerován nový výherce a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.
14. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže či za doručení zprávy o výhře.
15. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje ideologie nebo pornografický obsah a nepoškozuje dobré jméno Pořadatele.