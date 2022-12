Vánoční slevy udeřily na sluchátka a reproduktory. Levněji pořídíte Apple, Samsung i JBL

Štědrý den se nezadržitelně blíží a obchodní centra začínají doslova praskat ve švech. Abychom vám výběr dárků co nejvíce usnadnili, vybrali jsme pro vás několik bezdrátových sluchátek a reproduktorů, se kterými nešlápnete vedle a navíc je pořídíte za super příjemné vánoční ceny. Tak hurá na nákupy, v klidu a bez front!

Sluchátka již od 990 Kč

Po kterých sluchátkách sáhnout, pokud chcete udělat radost, a přitom ušetřit nějakou tu korunu? Fanoušky nakousnutého jablíčka potěší Apple AirPods Pro 2, které nyní seženete za 6 666 Kč. Se speciálním slevovým kódem „bang15“ pořídíte o dvanáct tisíc levněji i nadupaná sluchátka BeoPlay H95 od dánské firmy Bang & Olufsen. Super produktem jsou i sluchátka českého výrobce Niceboy, který je oblíbený díky poměru cena/výkon. Tak třeba Niceboy HIVE Pins 3 pořídíte za 990 Kč. Profi verzi prémiovek od Samsungu Galaxy Buds2 Pro seženete za 5 690 Kč.

Výběr nej bezdrátových sluchátek

Reproduktory od 990 Kč

Co by to bylo za slavnostní okamžiky bez vašich oblíbených skladeb? Tak například o 3 tisíce levněji pořídíte JBL Partybox Encore Essential, ke kterému můžete připojit mikrofon, a vaše karaoke tak získá nebývalý rozměr. Pokud volíte spíše minimalismus a eleganci, sáhněte po B&O BeoSound A1 (2nd Gen), který nyní pořídíte se slevovým kódem „bang15“ za 4 667 Kč. K bazénu se skvěle hodí Niceboy RAZE 3, který je vodotěsný a zároveň může fungovat jako powerbanka pro váš mobilní telefon. Seženete ho za 1 690 Kč.

Výběr nej bezdrátových reproduktorů