Vánoční slevy drtí ceny Xiaomi 15T Pro, novinka spadla na pouhých 12 410 Kč

19. 12. 16:38
Chytrý telefon Xiaomi 15T

Ještě stále přemýšlíte nad perfektním dárkem? Xiaomi 15T Pro právě teď seženete za tu úplně nejnižší cenu na trhu, a ještě k tomu získáte záruku na 3 roky kompletně zdarma. Pokud hledáte dárek na poslední chvíli, který udělá dojem a zároveň nezruinuje rozpočet, tohle je trefa. V Mobil Pohotovosti navíc platí garance dodání do Vánoc a pobočky budou otevřené i 24. prosince.

Špičkový fotomobil pod 10 tisíc

Že bude řada Xiaomi 15T hitem, bylo jasné ještě před uvedením. A realita to jen potvrdila, oba modely se totiž okamžitě vyšvihly mezi nejprodávanější telefony podzimu.

Xiaomi 15T Pro posouvá celou řadu o úroveň výš. Nabízí špičkovou optiku Leica, takže fotky i videa mají vyšší ostrost a detail i při horším světle. Displej nabízí 6,83″ AMOLED se 144Hz obnovovací frekvencí a o plynulý chod se stará výkonný čipset. Baterie s kapacitou 5 500 mAh potom vydrží celý den.

Právě teď najdete 15T Pro i 15T v Mobil Pohotovosti ve slevě, kterou můžete navíc zkombinovat s výkupním bonusem ve výši 1 000 Kč. Díky tomu model vyjde na pouhých 11 410 Kč, což je nejnižší cena na trhu.

Xiaomi 15T za cenu od pouhých 8 990 Kč potom přináší špičkovou optiku Leica, která se postará o realistické barvy, vysokou světelnost a celkově profesionální vzhled fotek. K tomu se přidává velký 6,83″ AMOLED displej a samozřejmostí je také baterie s kapacitou 5 500 mAh.

  • Xiaomi 15T jen za 9 990 Kč (běžně 14 990 Kč)

A ti, kteří hledají dárek doslova za hubičku, budou mít radost z dvojice Redmi Note 14 za pouhých 2 490 Kč (běžně 4 290 Kč) a Redmi Note 14 Pro jen za 4 990 Kč (běžně 6 290 Kč).

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany.

