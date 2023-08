V Asusu budou létat výpovědi. Odnese to populární řada produktů

Asus pravděpodobně chystá velkou firemní restrukturalizaci

Změny se mají dotknout také oddělení, které má na starosti řadu Zenfone

Kompaktní vlajková loď Zenfone 10 bude nejspíše posledním modelem

Z hlediska historie je zajímavé pozorovat vývoj velikosti úhlopříčky displeje u chytrých telefonů, především pak rozdíly ve vnímání různých velikostí samotnými uživateli. Není to tak dávno, kdy jsme v recenzích označovali za „velké“ úhlopříčky ty okolo 4,3″, zatímco dnes považujeme za kompaktní smartphony ty, které mají úhlopříčku zobrazovacího panelu pod 6″.S tenčími rámečky a novějšími technologiemi se naše preference a vnímání „velkého“ a „kompaktního“ chytrého telefonu nejednou změnilo.

Asus Zenfone 10 je nejspíše posledním modelem této řady

Ačkoli se nejen v diskusích objevuje celá řada fanoušků kompaktních vlajkových modelů, realita je bohužel na hony vzdálená jejich přání. O tom se přesvědčili také někteří výrobci, kteří vyslyšeli tyto hlasy a uvedli na trh příkladně vybavené chytré telefony s menší úhlopříčkou – všichni pomalu končí s jejich výrobou a spoléhají se především na smartphony s většími displeji, o které je mezi zákazníky výrazně vyšší zájem. Poté, co to s menšími telefony vzdal gigant jménem Apple, to nyní vypadá, že i další výrobce přestane vyrábět kompaktní vlajkové modely.

Oním výrobcem je tchajwanský Asus, který poměrně nedávno představil svou kompaktní vlajkovou loď s názvem Zenfone 10, která se pyšní úhlopříčkou displeje pouhých 5,9″. Podle tchajwanského zdroje Technews čeká Asus organizační restrukturalizace, která má za úkol snížit počet zaměstnanců v oddělení počítačů jak na ostrově, tak i na pevninské Číně. Původně se podle uniklého interního dokumentu počítalo, že mnoho zaměstnanců bude přeřazeno do mobilní divize mezi týmy pracující na modelech Zenfone a ROG Phone, avšak namísto toho byli propuštěni.

Vlna propouštění se nakonec dotkne také oddělení pracující na Zenfonech, které bude podle všeho kompletně zrušeno a jeho zaměstnanci budou přeřazeni do jiných oddělení. Zároveň s tím bylo i oznámeno, že Asus Zenfone 10 bude posledním smartphonem z této řady, která je ve výrobě od roku 2014. Ačkoli telefony Zenfone nikdy nepatřily mezi masově prodávaná zařízení, měly poměrně věrnou cílovou skupinu, která na nich oceňovala fakt, že se nebály dělat věci jinak. Nyní si tito zákazníci budou muset najít novou preferovanou značku, což vzhledem k tomu, že už nezbývá mnoho firem vyrábějících kompaktní smartphony, nebude zrovna jednoduché.