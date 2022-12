Uživatelské rozhraní One UI 5 nabízí lepší možnosti personalizace a tím pádem i mobilní zážitky šité na míru

Chytré telefony jsou v dnešním světě nepostradatelné. Navzdory malým rozměrům v sobě skrývají celý svět. Právě proto Samsung vytvořil vlastní uživatelské rozhraní One UI – chtěli jsme vybavit inovativní hardware intuitivním a uživatelsky příjemným softwarovým systémem, který usnadňuje ovládání mobilních zařízení nejrůznějších typů.

V těchto dnech Samsung představil nejnovější verzi tohoto uživatelského rozhraní s označením One UI 5. Miliony uživatelů přístrojů řady Galaxy po celém světě tak dostaly k dispozici nové funkce, které jim mimo jiné umožní přizpůsobit si mobilní zážitek na míru vlastním představám. Čtěte dál a dozvíte se, co od uživatelského rozhraní One UI 5 čekat.

Používejte telefon, jak se vám zlíbí

Rozhraní One UI 5 nabízí dosud nejbohatší možnosti personalizace – uživatelé si budou moci přizpůsobit podobu telefonu nebo tabletu vlastním představám ještě snáze než v minulosti. Všechno začíná u komunikačních funkcí.

Nová funkce Bixby Text Calls umožňuje uživatelům komunikovat způsobem, jaký je jim nejbližší. Můžete například odpovědět volajícímu textovou zprávou. Inteligentní platforma Samsung Bixby převede text do mluvené podoby a sdělí zprávu volajícímu za vás. Hlasová odpověď volajícího se pak naopak automaticky převede zpět na text. Funkce se může velmi hodit ve chvíli, kdy potřebujete s druhou osobou komunikovat, ale z nějakého důvodu nechcete mluvit, třeba v hromadné dopravě nebo na koncertě. I v takovém případě nyní nebudete muset hovor odmítat.

Upravte si telefon podle životního stylu

Během dne se vaše nároky na funkce chytrého telefonu můžou výrazně měnit. Ráno, když vstáváte a startujete do nového dne, můžete používat úplně jiné funkce než v práci nebo při večerní zábavě. A právě proto je tu nová funkce Routines, s níž lze spustit sérii akcí na základě vašich obvyklých aktivit. Funkce Modes neboli režimy zase uživatelům umožňuje vytvářet vlastní nastavení pro různé situace od spánku a relaxace po cvičení nebo řízení auta.

Příklad: při cvičení nechcete, aby vás rušily notifikace, protože se chcete soustředit jen na hudbu ve sluchátkách. A když jdete spát, zase vypnete všechny zvuky a snížíte jas displeje.

K dalším přednostem uživatelského rozhraní One UI 5 patří nový svěží vzhled, díky němuž je uživatelské prostředí příjemnější a snazší na ovládání. Uživatelé se mohou těšit například n jednodušší a výraznější ikony nebo zjednodušené barevné schéma. Na celkový dojem mají velký vliv zdánlivě nepodstatné detaily, a právě na ty jsme se tentokrát hodně soustředili.

Vylepšení se dočkaly i notifikace – jsou intuitivnější, lze je snadno přečíst i letmým pohledem, výraznější jsou také tlačítka pro přijetí a odmítnutí hovoru na vyskakovacím displeji.

Kromě těchto změn si každý může uživatelské prostředí upravit na míru vlastním představám ve větším rozsahu než u předchozích verzí. K tomu v uživatelském rozhraní One UI 5 slouží mimo jiné oblíbená tapeta Video Wallpaper z aplikace Good Lock, která se zobrazí na zamčeném displeji. Několika dotyky lze video upravit tak, aby zobrazovalo nejzajímavější okamžiky z vašich zážitků. Kromě toho lze měnit vzhled samotné tapety, styl hodin i podobu notifikací.

Mobilní zážitek jen a jen pro vás

Kromě personalizovaného vzhledu najdeme v rozhraní One UI 5 i úplně nové funkce zvyšující produktivitu práce s telefonem nebo tabletem. Výrazně rozšířené jsou například možnosti widgetů neboli miniaplikací, které lze nově vrstvit na sebe, přetahovat mezi jednotlivými vrstvami nebo je dotykem přenášet doleva či doprava. To výrazně šetří prostor na domovské obrazovce a usnadňuje její efektivní využití.

A co se miniaplikací týče, nesmíme zapomínat ani na novou funkci Smart suggestions neboli Chytré návrhy, která rovněž v mnoha ohledech usnadňuje práci i další aktivity. Funkce na základě vašeho typického uživatelského chování a aktuálního prostředí automaticky nabízí využití konkrétních aplikací nebo postupů.

Texty z obrázků lze snadno zkopírovat a vložit do poznámky, což se hodí, pokud si potřebujete narychlo uložit údaje z reklamního plakátu na nějakou akci nebo třeba telefonní číslo z vizitky. Uživatelské rozhraní One UI 5 to oproti předchozím verzím ještě výrazně usnadňuje.

Kromě toho můžete všechna zařízení připojená k chytrému telefonu ovládat také v novém menu Connected devices, kde je k dispozici přístup ke všem funkcím, které na připojených zařízeních fungují (Quick Share, Smart View, Samsung DeX apod.). Odtud vede i snadný přístup k menu Auto switch Buds, které umožňuje automaticky přepínat sluchátka Buds z jednoho zařízení na druhé.

Bezpečí a klid v duši

Chápeme, že bez zabezpečení není žádné soukromí. V uživatelském rozhraní One UI 5 jsou tedy zabezpečení i ochrana osobních údajů integrované v přehledném panelu a ovládání všech příslušných parametrů je podstatně jednodušší než dřív.

Panel s všeříkajícím názvem Security and privacy dashboard je úmyslně co nejjednodušší, aby bylo na první pohled jasné, jak si zařízení po této stránce stojí. Stačí tedy jen mrknout a budete mít přehled o tom, jak je přístroj zabezpečený, případně zda hrozí nějaké riziko.

Aby soukromá data skutečně byla dostupná jen pro vás, je součástí rozhraní One UI 5 nová notifikace[2], která vás upozorní v případě, že se chystáte sdílet fotografii s potenciálně citlivým obsahem (např. snímek platební karty, řidičského průkazu, pasu či dalších osobních dokladů).

Uživatelé modelů Galaxy pro uživatele modelů Galaxy

V uplynulých měsících jsme v Samsungu usilovně pracovali na tom, aby uživatelské rozhraní One UI 5 představovalo nejlepší mobilní prostředí všech dob. Kvůli tomu jsme tisíce uživatelů modelů Galaxy požádali prostřednictvím programu One UI Beta o zpětnou vazbu.

Díky této zpětné vazbě víme, že naše mobilní prostředí potřebám uživatelů Galaxy skutečně odpovídá. V rámci akce si mohli uživatelé nové rozhraní vyzkoušet již v počáteční fázi a sdělit nám, co si o něm myslí a jak se jim s ním pracuje. Letos jsme program Open Beta pro One UI 5 otevřeli ještě dříve než v minulých letech, aby bylo na zpětnou vazbu dost času a zájemci se k uživatelskému rozhraní dostali skutečně včas.

Na základě této zpětné vazby jsme pak upravili podobu One UI 5 hned v několika ohledech. Podle přání a postřehů uživatelů jsme vylepšili detailní prvky systému (např. plynulost gest při personalizaci), ale také celé funkce. Uživatelé ocenili zejména bezpečnostní panel Security Dashboard a často uváděli, že se těší na jeho aktualizace. Velmi se jim líbila i nová funkce Bixby Text Call pro telefonování v náročném prostředí. Na základě této zpětné vazby se u funkce počítá již od začátku příštího roku s podporou angličtiny.

Další informace o uživatelském rozhraní One UI 5, o jeho funkcích a možnostech personalizace budou k dispozici v nejbližší době.