Už žádné pilulky? V Německu koupíte „antikoncepci“ na bázi slin, má 100% účinnost

Německý startup Inne může způsobit revoluci ve sledování ženské plodnosti

Jejich zařízení Minilab umí ze vzorku slin určit, jak je na tom žena v rámci svého menstruačního cyklu

Přistroj je prozatím bohužel k dispozici pouze na území Německa a Rakouska

Antikoncepce patří ke každodenní rutině řady žen. Mezi ty nejčastější bohužel patří hormonální antikoncepce v podobě pilulek, které sice brání nechtěnému otěhotnění, ale také mají velké množství negativních dopadů na ženské tělo (byť v některých případech mohou být dopady i pozitivní). Jedním z možných přírodních řešení, jak se bránit nechtěnému početí, je sledování menstruačního cyklu. S tím už nyní zvládá ženám pomáhat řada nástrojů, od aplikací až třeba po chytré hodinky. Jenže ty mají jednu zásadní nevýhodu – často pracují na principu sledování vzorců či tělesné teploty, jenže stále se jedná spíše o odhad.

Alternativa k hormonální antikoncepci?

To chce změnit berlínský startup s názvem inne, který má na trhu k dispozici zařízení s názvem Minilab. To umožňuje poměrně přesné měření hladiny progesteronu, hormonu, který hraje klíčovou roli v menstruačním cyklu. Měření hladiny tohoto hormonu probíhá ze slin, přičemž se ukázalo, že takto sledované hodnoty jsou až překvapivě přesné, a díky tomu může zařízení fungovat jako neinvazivní alternativa k antikoncepci. Roční klinická studie, které se zúčastnilo 300 žen během 1 500 cyklů, zjistila, že zařízení Inne pro sledování plodnosti je 100% účinné při dokonalém používání a 92% účinné při běžném používání.

To z ní de facto dělá stejně účinnou formu jako hormonální antikoncepce v podobě pilulek (99-92% účinnost) a výrazně účinnější alternativu ke kondomu (98-82% účinnost). Je však potřeba zmínit, že tyto formy antikoncepce se zkoumají již desítky let, zatímco studie zahrnující zařízení Inne je postavena na malém vzorku účastnic. Samotná studie také ještě neprošla vědeckou validací v podobě recenzního řízení.

Přístroj Minilab od Inne postavený na bázi analýzy slin je již několik let k dispozici jako přístroj pro sledování plodnosti, který pomáhá ženám při otěhotnění. Teprve nyní však získal oficiální povolení k prodeji jako lékařský antikoncepční prostředek, a to po přezkoumání British Standards Institution – jedním z klíčových regulačních orgánů pro zdravotnické prostředky v Evropě. Eirini Rapti, zakladatelka a generální ředitelka společnosti Inne, v rozhovoru pro server TNW uvedla, že tato technologie pomáhá ženám vyhnout se možným vedlejším účinkům hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční pilulky, nebo nitroděložní tělíska.

Slibné výsledky první studie

„Jakmile vysadíte antikoncepci, v první řadě začnete rozumět svému tělu. Tomu, jak se cítíte, jak reagujete,“ uvedla Rapti. „Přestanete zažívat nepříjemnosti, jako je přibývání na váze, migrény a nízké libido. A najednou vidíte, jak ženy skutečně ožívají a říkají si: ‚Aha, tak takhle se vlastně cítím‘.“

Rapti si zároveň i lehce rýpla do mobilních aplikací na sledování menstruačního cyklu. Podle ní jsou sliny spolehlivější než různé aplikace, protože se opírají o jasnější biologické údaje. „Aplikace a přístroje pro sledování periody a teploty se spoléhají na vzorce nebo příznaky, ale vaše tělo není vždy předvídatelné,“ zmínila. „Teplota může kolísat z mnoha jiných důvodů, například když jste nemocní nebo procházíte perimenopauzou,“ pokračovala Raptiová. „Inne se dívá na to, co se skutečně děje s vašimi hormony, den po dni. Jednoduše je prostě přesnější.“

Technologie společnosti Inne využívá proužek s bočním průtokem podobný těm, které se používají v testech COVID-19, nebo těhotenských testech. Uživatelé na proužek umístí malé množství slin, které obsahují protilátky, jež se vážou na hormony progesteronu. Proužek se poté vloží do čtecího zařízení velikosti krabičky od zápalek, které po dobu 10 minut pořizuje snímky proužku a analyzuje, jak se částice hormonů pohybují a vyvíjejí na testovacím proužku. Čtečka následně data zpracuje a určí intenzitu hormonů, přičemž výsledek zobrazí mobilní aplikací.

Rozšíření brzdí předplatné a omezená dostupnost

Závěrem rozhovoru Rapti vyslovila přání, že by ráda testování pomocí slin učinila snadno dostupnou možností pro ženy na celém světě. „Nebude to první volba pro všechny, ale věříme, že je to opravdu dobrá alternativa, která ženám umožní získat zpět kontrolu nad svým tělem a zdravím,“ zmiňuje. Minilab je k dispozici pouze s využitím předplatného.

Cena začíná na 21 eurech měsíčně (cca 520 korun s daní), pokud zaplatíte předem za dvouleté předplatné. Zařízení nedávno začala hradit největší německá veřejná zdravotní pojišťovna, což je příznivé pro vývoj do budoucna. Bohužel zařízení lze objednat pouze v rámci Německa a Rakouska, přičemž není jasné, kdy a jestli vůbec se objeví také v Česku.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.