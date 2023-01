Už žádné aktualizace: systémům Windows 7 a 8.1 definitivně skončila podpora

Windows 7 a 8.1 od Microsoftu definitivně zazvonil umíráček

Podporu pro tyto systémy ukončuje i Google Chrome

Microsoft v tomto týdnu ukončil poslední fázi podpory pro systémy Windows 7 a 8.1. Od 10. ledna letošního roku už nebude počítačům s těmito OS poskytována žádná technická pomoc, stejně tak už nebudou dostávat žádné softwarové aktualizace.

Systém Windows 7 přišel na trh v roce 2009 a byl udržován do roku 2015, kdy přešel z hlavní fáze technické podpory do režimu rozšířené podpory, kdy již nedostával žádné nové funkce, ale pouze aktualizace zabezpečení. Tato softwarová péče určená výhradně podnikům skončila v lednu roku 2020, ovšem vybrané subjekty si ještě mohly připlatit za dodatečnou podporu. Ta ale včerejškem skončila též. Podobný příběh se týká i Windows 8.1 z roku 2013, ovšem v případě tohoto systému Microsoft žádnou dodatečnou placenou podporu nenabízí. Není se co divit – krom toho že šlo o propadák se soustředil na běžné spotřebitele.

Podle statistik běží Windows 7 zhruba na 11 procentech počítačů na celém světě, Windows 8.1 na zhruba 2 procentech. Oba systémy nadále poběží, ale jejich uživatelé se vystavují riziku, že nebudou chránění před nejnovějšími typy zranitelností. Microsoft proto doporučuje přechod na novější – buď na Windows 10, popř. na Windows 11, pokud počítač splňuje zvýšené hardwarové požadavky.

S podporou Windows 7 a 8.1 končí i Google Chrome

Konec podpory Windows 7 a 8.1 může rovněž znamenat, že na těchto systémech nepoběží novější verze některých programů. Jedním z nich je internetový prohlížeč Google Chrome, který v tomto týdnu vyšel ve verzi 109. Ta je poslední, kterou bude možné na starších Windows provozovat – příští verze 110 už nainstalovat nepůjde. To samé platí i pro prohlížeč Microsoft Edge, jehož příští verze bude rovněž fungovat pouze na Windows 10 a novějších. To představuje další bezpečnostní slabinu starých Windows.