Už příští rok si v Evropě koupíte auto Xiaomi, Česko bude následovat hned po Německu

- Xiaomi v roce 2021 oznámilo, že se připravuje na vstup do světa automobilů
- O dva roky později představilo svou prvotinu v podobě elektrického sedanu SU7
- Pokud vás tyto vozy zajímají, máme pro vás dobrou zprávu – již brzy budou k dispozici v ČR
Xiaomi své vozy prodává výhradně ve své domovině, tedy v Číně, kde má silné zázemí v podobě velké prodejní sítě. V plánu ale vždy byla globální expanze, na kterou dojde již velmi brzy a dobrou zprávou je, že se tyto skvěle vybavené a výkonné vozy dostanou oficiálně i do Česka. Kdy se jich v našich končinách dočkáme?
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Xiaomi expanduje do světa
Čínský technologický gigant oficiálně potvrdil expanzi své automobilové divize do světa na právě probíhajícím veletrhu IFA 2026. V plánu je samozřejmě i vstup do Evropy, jejíž automobilový průmysl se nachází v obrovské krizi a velkou míru na tom mají právě čínské automobilky, které na starý kontinent přicházejí v hojných počtech.
Xiaomi by mohlo se svými moderními, výkonnými a výborně vybavenými vozy zatlouct sice asi ne ten úplně poslední hřebíček do rakve evropským automobilkám, ale je jasné, že ve Volkswagenu i jiných nebudou mít po oznámení expanze dobré spaní. Xiaomi je, na rozdíl od ne až tak známých čínských automobilek, zaběhlou značkou a v Evropě má obrovské množství fanoušků.
Po Německu budou následovat ostatní
Jako první vstoupí Xiaomi na trh v Německu, kde by se měly elektrické vozy této značky začít prodávat již v roce 2027. Poté budou následovat další trhy, včetně Česka. Vstup do Německa na prvním místě je logický – Xiaomi má totiž v Mnichově vývojové a designové centrum pro celou Evropu a tudíž existující a silné zázemí.
Právě toto vývojové zázemí slouží jako klíčový můstek pro plánovaný vstup značky na evropský trh a místní automobilky by měly rozhodně zpozornět. Xiaomi zvládlo za dva a půl roku existence své automobilové divize prodat více než 700 tisíc vozidel, což rozhodně není zanedbatelné číslo. Aktuální nabídka značky čítá dva vozy, a sice sedan SU7 a SUV s označením YU7.
V Česku o rok později
Do Německa by mělo Xiaomi vstoupit pravděpodobně ve třetím čtvrtletí roku 2027 (Q3 2027) a kdy přesně přijde na řadu Česko, to prozatím není úplně jasné. Expanze na tuzemský trh by se ale měla odehrát na konci stejného roku (Q4 2027), nebo počátkem toho následujícího (Q1 2028). Uvidíme, zda populární značka se svými vozy v Evropě výrazněji prorazí.