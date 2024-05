Už jen pár hodin! Legendární Farming Simulator nyní stáhnete zcela zdarma

Povedený simulátor farmaření Farming Simulator 22 je nyní zcela zdarma

Hru si můžete přidat do své knihovny v obchodě Epic Games Store

Akce končí už dnes v 17:00, takže příliš neotálejte

Hry nás můžou přenést do řady pravděpodobných či méně pravděpodobných scénářů. Pokud si libujete v zachraňování světa, metání silných kouzel nebo stavění měst, to vše a mnohem více vám mohou počítačové hry splnit. Díky nim si nicméně můžete vyzkoušet i povolání, do kterých bychom si ve skutečném světě pravděpodobně netroufli. Jedno z nich je bezesporu farmaření, které sice všichni k pohodlnému životu potřebujeme, ale jen málo kdo by tuto těžkou a nevděčnou práci rád dělal. Pokud si ovšem chcete tuto práci „na nečisto“ vyzkoušet, můžete díky povedenému titulu Farming Simulator.

Nasedněte na traktor a hurá na pole

Ten je aktuálně k dispozici zdarma, konkérntě jeho verze z roku 2022, na online obchodě s hrami Epic Games Store. Titul patří mezi nejlépe hodnocené hry ze série farmářských simulátorů – na serveru Metacritic drží nadprůměrné hodnocení 75 bodů ze 100. Farming Simulator je oblíbený série zemědělských simulátorů vyvíjených firmou GIANTS Software. Mezi novinky, které přibyly v díle z roku 2022, který je aktuálně zdarma, patří například změna ročních období (včetně zimy a sněhu), vylepšená grafika, výrobní stanoviště, vlastní poznávací značky, nové mapy (dvě francouzské, jedna americká a upravená alpská mapa) nebo možnost pěstovat tři nové plodiny – vinnou révu, olivy a čirok.

Jestli nemáte se simulátorem farmaření Farming Simulator 22 žádné zkušenosti, pak vězte, že vám nedá nic zadarmo. Nejedná se totiž o sofistikovanější verzi jednodušších her jako Farmville, ale o skutečnou simulaci, která vám dá pocítit, kolik práce se za farmařením skutečně skrývá. Pokud ještě tenhle povedený simulátor farmaření ve své sbírce nemáte, dlouho neotálejte – nabídka platí pouze do 17:00 dnešního dne, poté se cena vrátí na původních 445 korun.