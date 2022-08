Už 15 let hlídá displej vašeho telefonu aneb jak šel čas s Gorilla Glass

Technologická společnost Corning vznikla v USA již před 171 lety

Ochranná tvrzená skla pod názvem Gorilla Glass produkuje už od roku 2007

Poprvé se „gorilí ochrana“ objevila na prvním iPhonu

Když se řekne tvrzené sklo, většině technologicky uvědomělých lidí se ihned vybaví Gorilla Glass a společnost Corning, která za tímto produktem stojí. Jak ale výrobce pouť se svými krycími skly započal a jak se stalo, že navždy změnil mobilní telefony?

První Gorilla Glass

Kolem prvního užití tvrzeného skla Gorilla Glass panuje zajímavý příběh. Velkou roli v něm hraje Steve Jobs, spoluzakladatel Applu a otec prvního iPhonu. Nelíbilo se mu, že by měl iPhone – prakticky první dotykově ovládaný telefon, jak ho dnes známe – dostat plastovou ochranu, jako to bylo tou dobou v říši mobilních telefonů běžné. Oslovil tak společnost Corning, která se chemické úpravě skla věnovala již od 19. století.

Americká společnost založená v roce 1851 jako Bay State Glass má na kontě mnohem víc úspěchů, než „jen“ krycí skla pro telefony. Jeden z největších světových producentů upraveného skla pomáhal vytvořit první žárovku po boku Thomase Alvy Edisona nebo dodával v 60. letech 20. století skla pro raketoplány NASA.

Tvrzené sklo, kam se podíváš

Po úspěchu prvního iPhonu navázal na gorilí trend i první androidový smartphone jménem T-Mobile G1, který se začal v ČR prodávat v roce 2009. Tvrzené sklo Gorilla Glass začali používat výrobci napříč celým spektrem – v první vlně hlavně LG, Samsung, Nokia a Motorola. Jen v roce 2010 využívalo krycí sklo od Corning hned 20 % mobilních telefonů.

Krátce na to, léta páně 2012, přišla společnost Corning s vylepšenou verzí, a to Gorilla Glass 2. Benefity byly následující: o 20 % menší tloušťka při udržení stejné odolnosti proti škrábancům a pádům. Pak už to šlo ráz na ráz. Corning vycítil příležitost a svůj už tak silný monopol s krycími smartphonovými skly chtěl posunout ještě dál.

Se třetí generací gorilího skla si výrobce připravil fascinující demonstraci na veletrhu MWC 2013. Nejprve upustili 135gramovou kovovou kouli na běžné sklo a na hliníkovou tabulku. Sklo bylo po dopadu okamžitě zničeno, v hliníku se objevilo prohnutí. Ale Gorilla Glass 3 zvládlo náraz bez poskvrnky.

A právě Gorilla Glass 3 patří k nejstarší generaci tvrzeného skla od Corning, které se používá do dnešních dní. Najdete jej například na displeji Pixelu 6a či na zádech herního monstra ROG Phone 6 Pro.

Kontroverze kolem iPhonů

Zhruba v době, když přicházel na trh redesignovaný iPhone 5, přestal Apple najednou používat označení „Gorilla Glass“, byť technicky vzato nové iPhony stále disponovaly technologií společnosti Corning. Firma, jejíž otěže tehdy po zesnulém Stevu Jobsovi převzal Tim Cook, však odmítala toto označení používat a místo toho přešla na vlastní „ion-strengthened glass“.

Apple si tím však jen připravoval půdu pro přechod na něco silnějšího, než je tvrzené sklo. V té době již používal safírové sklíčko pro krytí čočky fotoaparátu a čtečky otisků prstů Touch ID. Když zadal firmě GT Advanced zakázku na výrobu velkého safírového skla pro displej iPhonu, způsobilo to její bankrot. V té době v Cupertinu pochopili, že Gorilla Glass je nejspíš nejjednodušší cesta, jak ochránit displej iPhonů. Safírové sklíčko však používá dál, a to na dražších modelech hodinek Apple Watch.

Gorilla Glass dnes

V dnešních dnech drží firma Corning takřka absolutní monopol na tato tvrzená skla a zákazníky spíše překvapí, když jejich telefon gorilí sklo nemá. Před dvěma lety dorazila zatím poslední verze Gorilla Glass Victus, respektive vylepšená verze Victus+ (konkrétně 7. generace). Tato skla najdeme na všech vrcholných modelech těch největších značek: Samsung Galaxy S22 Ultra, OnePlus 10 Pro, Asus Zenfone 9 nebo Sony Xperia 1 IV.

Corning® Gorilla® Glass Victus™

Corning však neusíná na vavřínech. Další velkou výzvou, kterou by rád pokořil, je přenesení srovnatelné odolnosti i na skládací telefony. Ty v tuto chvíli používají speciální technologii ultratenkého skla (UTG), zhruba o tloušťce lidského vlasu. To zatím zdaleka nedokáže zajistit takovou ochranu jako tvrzené sklo Gorilla Glass. Vhodné řešení však inženýři z amerického Corningu zatím nenalezli. S tím, jak ale prodeje „skládaček“ rostou, je to pravděpodobně jen otázka času.