Útěk z civilizace za milion: tohle futuristické týpí je levnější, než garsonka v Praze

- Klumpen je futuristické zařízení ukrývající hlavní výhody civilizace
- Nabídne vám připojení k internetu, elektrickou energii, vytápění či ohřev a recyklaci vody
- Cena by měla začínat na takřka jednom milionu korun, k dispozici bude i verze pro extrémní podmínky
Řada z nás má jistě tu a tam chuť se sbalit a zmizet někam do přírody, daleko od excelových tabulek, schůzek na Teamsech a všudypřítomných obrazovek a notifikací. Zatímco některým se to daří, pro jiné je to spíše zbožné přání, které se dá jen obtížně realizovat, a to ze spousty různých důvodů. Jedním z nich může být i to, že jsme si přeci jen zvykli na jisté pohodlí civilizace a nechceme se jí vzdát úplně se vším všudy, jen byste rádi zmenšili počet lidí ve vašem okolí. Pokud je i to váš případ, možná je zde poměrně elegantní řešení.
Civilizace sbalená na cesty
Klumpen sice není chatou zcela nezávislou na síti v tom pravém slova smyslu, ale poskytuje veškeré vybavení potřebné k pohodlnému životu mimo civilizaci. Toto netypické týpí o sedmi metrech čtverečních představuje samostatné technické jádro, které zajišťuje elektřinu ze solárních panelů, satelitní připojení k internetu, sprchu, toaletu a malou kuchyňku. Jeho cena se odhaduje na přibližně 35 tisíc dolarů (cca 900 tisíc korun s daní), k čemuž je třeba připočítat odhadované náklady na dopravu v rámci EU ve výši 3 tisíc dolarů (cca 76 tisíc korun s daní).
Myšlenka spočívá v tom, že se továrně vyrobený Klumpen umístí vedle malé chaty a stačí jen stisknout tlačítko, přičemž ihned dostanete to nejlepší z civilizace – nejsou přitom potřeba žádná další povolení, instalatéři ani elektrikáři. Elektrický systém je postaven na 7,5kWh baterii s měničem, který napájí standardní 230V spotřebiče a zásuvky. Voda se recykluje, kdykoli je to možné, aby se prodloužila její omezená zásoba, a integrované tepelné čerpadlo zajišťuje v případě potřeby chlazení i vytápění.
Prototyp, vyvinutý díky grantu Evropské unie, již prošel testováním. Nyní se výroby první série deseti kusů ujme architektonická kancelář Himmelsfahrtskommando se sídlem ve švédském Stockholmu. Zálohou ve výši 2 000 eur (cca 49 tisíc korun) si můžete rezervovat jednotku Klumpen, jejíž dodání se předpokládá v září 2026. Pokud se plánujete stáhnout do ústraní například na ledovec či sopku, bude k dispozici hliníková edice pro „extrémní podmínky“ za 198 tisíc dolarů (cca 5 milionů korun s daní).