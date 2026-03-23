TOPlist

Utajenou letadlovou loď prozradil vlastní důstojník, svůj běh na palubě sdílel na Stravě

Dominik Vlasák 23. 3. 9:00
0
Francouzská letadlová loď na moři (ilustrační obrázek)
  • Francouzská armáda má z ostudy kabát
  • Jeden z jejich důstojníků prozradil polohu letadlové lodi ve Středozemním moři
  • Svůj běh i se záznamem trasy sdílel na platformě Strava

Příslušníci ozbrojených složek by se měli udržovat v dobré kondici, což vyplývá z jejich povolání. Zatímco pro pozemní vojsko není pravidelné cvičení či ranní běh žádný velký problém, v případě námořních sil, které tráví aktivní službu na moři, už to tak jednoduché není. Není proto divu, že příslušníci musí být o trochu více kreativní, pakliže se chtějí udržet ve formě. A stejně jako pro běžní smrtelníci, také někteří vojáci ctí zásadu, že „co není na Stravě, jako by nebylo“.

Francouzskou letadlovou loď prozradila Strava

Problém je to ovšem v případě, kdy jsou vojáci v aktivní službě. Jeden z příslušníků francouzských ozbrojených sil „omylem“ prozradil přesnou polohu letadlové lodě Charles de Gaulle, která je aktuálně na misi ve Středozemním moři nedaleko Kypru. Stejně jako jeho kolegové se totiž rád proběhne po poměrně rozlehlé palubě lodi, avšak při svém běhu měl aktivní sledování uběhnuté trasy s pomocí GPS.

Naměřená data, tedy uběhnutou vzdálenost 7,23 kilometrů při solidním tempu 4:58 na kilometr sdílel také na běžecké sociální síti Strava, pochopitelně i s přesným záznamem trasy. Toho si povšimnuli redaktoři deníku Le Monde, kteří tak byli schopni poměrně přesně lokalizovat polohu letadlové lodi, což je poměrně vážné bezpečnostní riziko. Zda francouzské ozbrojené složky z tohoto faux pas vyvodí nějaké důsledky není známo, nicméně všichni příslušníci armády by si na podobné přešlapy měli dát pozor.







Nepřehlédněte

Armáda USA má problém: vojáci odhalili pozici tajných základen

Podobné excesy bohužel nejsou v ozbrojených složkách ničím neobvyklým. V roce 2018 například vojáci americké armády taktéž s pomocí Stravy odhalili pozice utajených základen. Strava totiž na základě aktivit zveřejnila heatmapy oblastí, ve kterých se často běhá, přičemž vysoká aktivita v řídce obydlených či téměř neobydlených oblastech pochopitelně vzbudila pozornost. Prozrazení se nevyhnula ani britská základna na Falklandech nebo letecká základna Mount Pleasant, rovněž patřící Britům. Odhalení se ale také nevyhnulo i některým ruským základnám.

Vstoupit do diskuze
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

